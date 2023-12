Partez pour de nouvelles aventures avec vos voitures Rocket League préférées ! Tous les joueurs ont un casier dans Fortnite, et dans la section « Voiture », vous pouvez équiper un véhicule à utiliser dans Rocket Racing.

Une voiture Fortnite est composée de trois types d’objets du casier : châssis, sticker et roues. Si vous possédez les châssis Octane, Cyclone, Jäger 619, ou Lamborghini Huracán STO dans Rocket League, vous les retrouverez dans votre casier Fortnite ! Vous aurez aussi certains des stickers et roues que vous possédez dans Rocket League. Assurez-vous simplement de jouer à Fortnite avec le même compte Epic Games que celui que vous utilisez pour Rocket League.

La saison 0 n’est que le début de Rocket Racing ! Des mises à jour palpitantes arrivent, y compris des tableaux des scores de course de vitesse, d’autres options de personnalisation, des pistes faites par des créateurs, et la Saison 1 qui arrive début 2024. Prenez de l’avance dans la saison 0 et soyez paré pour le tableau des scores !