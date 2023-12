– Le jeu de gestion méditatif sort sur Nintendo Switch le 18 décembre –

Le 11 décembre 2023 – Terra Nil, le jeu de gestion écologique de Free Lives et Devolver Digital nommé deux fois aux Game Awards, a reçu un accueil extrêmement chaleureux lors de sa sortie, cette année sur Netflix et PC. Le voilà maintenant programmé sur Nintendo Switch pour le 18 décembre prochain !

Terra Nil est un city-builder éco-conscient, qui vous invite à transformer un désert aride en un écosystème foisonnant et plein de vie. Utilisez les technologies les plus avancées pour purifier le sol, nettoyer les océans, planter des forêts et réintroduire la faune… avant de recycler tout ce que vous avez utilisé pour finalement partir sans laisser de trace.

Revitalisez les différents biomes sur des cartes générées de manière procédurale : ces glaciers volcaniques, villes en ruines et autres îles tropicales représentent un défi hautement rejouable, d’autant que chacun dispose de son propre climat mais aussi d’une géologie, d’une faune et d’une flore spécifiques. Une fois les quatre régions terminées, de nouveaux défis s’ouvrent à vous grâce aux différents niveaux alternatifs que vous débloquerez. Créez des forêts tropicales, des marais, des rivières et plus encore, puis regardez ces surfaces arides exploser soudainement en un maelstrom de vie et de couleurs.

Terra Nil est une expérience apaisante, méditative et profondément satisfaisante. Redonnez à la nature sa puissance perdue, à la maison ou ailleurs, lors de son éclosion sur Nintendo Switch le 18 décembre.