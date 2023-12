Nous avons eu la chance, que dis-je l’immense honneur de pouvoir poser quelques questions à Yokota Kento, producteur de Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres, l’un des gros jeux de cette fin d’année sur Nintendo Switch ! Nous avons pu lui poser un ensemble de questions autour de la licence et particulièrement autour de ce nouvel opus. Alors trêves de blabla et passons à cette interview !

Nintendo-Town : Bonjour Kento Yokota, pour nos lecteurs qui pourraient ne pas vous connaître, pourriez-vous vous présenter brièvement ?

Yokota Kento : Enchanté tout le monde. Je m’appelle Yokota Kenichi et je travaille pour Square Enix. Je suis le producteur de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres. J’ai rejoint l’entreprise il y a plus de 10 ans et j’ai travaillé dans le marketing pour la série DRAGON QUEST, ainsi que comme producteur de l’édition 3DS de DRAGON QUEST XI : Les Combattants de la destinée.

Nintendo-Town : La série Dragon Quest Monsters, en particulier la série Joker, a réussi à s’établir en tant que jeux autonomes et n’est plus simplement reléguée au statut de spin-off. Pourriez-vous expliquer ce qui a contribué à la grandeur de cette saga, et surtout, pourquoi les joueurs devraient s’intéresser à la série Monsters ?

Yokota Kento : La série DRAGON QUEST MONSTERS : Joker avait des mécaniques de jeu différentes et un cadre différent des titres réguliers de la série DRAGON QUEST MONSTERS qui l’avaient précédée, mais elle a fini par former la gamme principale de titres de la série pendant environ 10 ans. La sortie de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres lance maintenant un nouveau chapitre dans la série, en étant basé sur le système précédent, mais en faisant évoluer davantage le gameplay. Le plaisir de constituer une équipe avec tous les monstres distincts et pleins de caractère de l’ensemble de la franchise DRAGON QUEST et de les faire combattre pour vous est un style de jeu extrêmement plaisant qui ne se retrouve pas dans les jeux DRAGON QUEST numérotés principaux.

Nintendo-Town : Le protagoniste de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres est Psaro, un personnage connu des fans de la saga en tant qu’antagoniste principal de Dragon Quest IV. Comment la décision de mettre en avant ce personnage en tant que héros de ce jeu a-t-elle été prise lors des discussions ? Était-ce une initiative pour ramener l’un des méchants les plus emblématiques de la saga pour le 25e anniversaire de la franchise ?

Yokota Kento : Comme il s’agissait du premier nouveau jeu de la série depuis un certain temps, nous avons pensé que ce serait une bonne occasion d’avoir comme protagoniste un personnage populaire des anciens jeux DRAGON QUEST. Nous avons donc discuté avec Horii Yuji, le créateur de DRAGON QUEST, et décidé qui utiliser. Beaucoup d’efforts ont également été déployés dans la narration du jeu, et il était important que nous puissions raconter une histoire nouvelle, différente et profonde en faisant de Psaro le personnage principal.

Nintendo-Town : Les fans de la franchise rencontreront-ils de nombreux éléments qui évoquent leur nostalgie ? Et un nouveau joueur commençant par ce jeu Monster pourra-t-il également l’apprécier ?

Yokota Kento : Le système de gameplay de base a été actualisé pour DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, en faisant référence à certaines mécaniques des titres de la série de l’ère Game Boy™ (c’est-à-dire DRAGON QUEST MONSTERS 1 et 2). Cette refonte a simplifié et rationalisé de nombreux aspects, ce qui signifie que même les nouveaux venus n’ayant jamais joué à un jeu DRAGON QUEST MONSTERS auparavant peuvent facilement s’y mettre et s’amuser.

Nintendo-Town : Une question nous intrigue : le jeu s’inscrit-il dans la chronologie officielle et nous permet-il ainsi de découvrir la véritable histoire de Psaro, ou s’agit-il d’une réalité alternative ?

Yokota Kento : Nous n’avons délibérément pas défini les événements de l’histoire de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres comme étant soit canonique soit une ligne temporelle complètement parallèle. Nous laissons à chaque joueur le soin d’interpréter les expériences qu’ils auront dans le jeu.

Nintendo-Town : Les monstres dans Dragon Quest sont principalement conçus par le grand Akira Toriyama. Nous savons que ce jeu Dragon Quest Monsters propose de nouveaux monstres ; lui a-t-on demandé de fournir de nouvelles idées de design ?

Yokota Kento : Nous avons demandé à M. Toriyama de concevoir plusieurs personnages pour le jeu, en commençant par le protagoniste Psaro. Nous pensons vraiment que ses designs renforcent encore davantage l’attrait du jeu.

Nintendo-Town : On parle de nouvelles fonctionnalités concernant les fusions de monstres. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ?

Yokota Kento : Le système de synthèse de monstres est le principal attrait de la série DRAGON QUEST MONSTERS. Ce système vous permet de combiner deux des monstres que vous avez recrutés pour votre équipe et d’en créer un nouveau à partir d’eux. Vous vous retrouvez avec moins de monstres au total dans votre équipe, mais les caractéristiques de la progéniture nouvellement créée seront super puissantes, car elle hérite des capacités des deux monstres parents que vous avez combinés. Pour créer les types de monstres les plus puissants et les monstres les plus rares, vous devez trouver des combinaisons de synthèse spéciales qui combinent des individus spécifiques, mais jouer avec tous les monstres différents que vous avez et rechercher des mélanges uniques est déjà très amusant en soi.

Nintendo-Town : L’année dernière, nous avons eu Dragon Quest Treasures, également axé sur la collection de monstres, mais avec un fort accent sur la collecte de trésors. Ce jeu a-t-il finalement un lien avec la série Monsters ou s’agit-il d’une toute nouvelle franchise ?

Yokota Kento : Comme vous l’avez dit, DRAGON QUEST Treasures est un autre jeu DRAGON QUEST fortement lié à la collecte de monstres, mais il a été créé comme une nouvelle série, séparée de DRAGON QUEST Monsters. En comparaison, DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres est la dernière entrée officielle de la série DRAGON QUEST Monsters.

Nintendo-Town : La France est un pays qui adore les jeux de rôle et de collection, et la franchise Dragon Quest y est également très appréciée. Avez-vous un message pour les fans français qui liront ceci ?

Yokota Kento : DRAGON QUEST Monsters se différencie des autres jeux DRAGON QUEST en ce que les monstres, qui sont habituellement vos ennemis, deviennent des amis et des alliés que vous pouvez renforcer grâce au système de synthèse au fur et à mesure que vous avancez dans l’histoire. Non seulement vous pouvez recruter les monstres que vous rencontrez au combat, mais vous pouvez également créer des monstres spéciaux et inconnus avec des pouvoirs uniques via la synthèse, et faire évoluer et développer les monstres de la même classe de manière diverse pour avoir des capacités différentes. Ce sont les caractéristiques déterminantes de la série et vous permettent de constituer votre propre équipe de monstres personnalisée. Ce jeu combine les éléments narratifs d’un RPG avec la personnalisation infinie d’un jeu de collection et d’élevage de monstres, et je recommande vivement à tout le monde de l’essayer. Vous pouvez même commencer avec la démo disponible dans le Nintendo® eShop !

Vous pouvez acheter le jeu ou télécharger sa démo par ici.