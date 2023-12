Souvenez-vous en septembre, NIS America faisait plaisir à ces fans à travers plusieurs annonces dont The Legend of Heroes : Trails through Daybreak avec même une annonce de portage et de sortie sur Nintendo Switch pour l’Été 2024 en Occident !

Nous avions eu un aperçu de la version occidentale du jeu par un trailer alléchant sans pour autant avoir une idée de l’allure exacte de la version Nintendo Switch. Chose intrigante encore à ce jour puisque The Legend of Heroes : Trails through Daybreak est le premier jeu du studio Falcom à être développé sur un tout nouveau moteur et nous pouvons nous demander ce que donnera le résultat sur Nintendo Switch. Pas nécessairement de réponse à cette interrogation aujourd’hui mais au Japon, une démo est disponible dès maintenant sur l’eShop. On en profite aussi pour découvrir les images nippones.

Tailladez votre chemin à travers des combats intenses qui prennent vie grâce à des visuels magnifiques, et façonnez votre propre expérience de jeu dans Calvard grâce à des fonctionnalités telles que le mode haute vitesse et un nouveau système d’alignement !

À propos du jeu :

Au lendemain d’une brève guerre, Calvard jouit d’une prospérité économique sans précédent. Cependant, la population est de plus en plus incertaine à mesure que le nombre d’immigrants augmente et que des réformes politiques douteuses sont mises en place. Suivez le spriggan Van Arkride dans une requête unique qui s’avérera plus importante que ce qu’il avait prévu. La nation va-t-elle sombrer dans le chaos ?

L’histoire jusqu’ici…

La vie du spriggan n’est qu’une des nombreuses professions qui ont émergé de la République du Calvard. Qu’il soit détective, négociateur ou chasseur de primes, Van Arkride accepte le genre de travail que les sources légitimes ne peuvent accepter. Qu’il s’agisse d’un travail plus discret ou d’un travail ancré dans les recoins sombres du monde souterrain, presque tous les postes sont ouverts à la considération.

Nous sommes en S.1208. Une jeune femme élégante, vêtue de l’uniforme d’une académie réputée, se rend dans un immeuble délabré du quartier de la vieille ville d’Edith, la capitale du pays. D’un regard très digne, elle observe la plaque de la porte qui se trouve devant elle. On y lit : ‘Bureau des solutions ARKRIDE : Affaires compliquées uniquement ».

Prenant son courage à deux mains, elle frappe trois fois à la porte.

« Une voix détendue, mais étonnamment jeune, grogne en bâillant.

Dès qu’il ouvre la porte pour l’accueillir, une nouvelle histoire commence.

Détails clés :

Une affaire au Calvard : Suivez le spriggan connu sous le nom de Van Arkride alors qu’il se charge d’une affaire qui changera le destin de la nation… ainsi que le sien. Explorez les confins de la République de Calvard tout en vous plongeant dans une histoire riche en action et en intrigues.

Spriggan à l’action : Passez sans transition des combats sur le terrain aux combats au tour par tour grâce au système de combat AT (Action Time) remanié, et élargissez votre arsenal grâce aux nouvelles compétences Shard, offertes par l’orbe de combat de sixième génération, Xipha.

Entre la loi et le chaos : Dans le cadre du système d’Alignement, vos choix et vos actions influent sur le déroulement de votre histoire. Votre propension à la Loi, au Chaos et aux nuances intermédiaires peut influencer votre statut dans la ville, les personnes qui s’allieront ou s’opposeront à vous, et même les emplois et les options de dialogue qui s’offrent à vous.