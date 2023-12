Le remake de Luigi’s Mansion 2 HD pour la Nintendo Switch vient d’être classé par l’Entertainment Software Rating Board. L’ESRB a attribué au jeu effrayant la note « E pour tous ».

Une date de sortie n’a pas encore été annoncée pour l’aventure de chasse aux fantômes, mais elle est actuellement prévue pour l’été 2024. Nous devrions obtenir une date de sortie fixe plus tard en 2024. Pour l’instant, voici le résumé de la classification sur l’ESRB :

Il s’agit d’un jeu d’aventure dans lequel les joueurs incarnent Luigi qui récupère des artefacts mystérieux. Les joueurs fouillent des maisons hantées à l’aide d’une lampe de poche et d’un aspirateur pour aspirer des objets et capturer des fantômes. Certains fantômes peuvent frapper Luigi, ce qui le fait crier, clignoter et s’effondrer sur le sol. D’autres séquences permettent aux joueurs de tirer des graines sur les souris et de lancer des bombes cartoonesques sur les créatures ennemies.

« Luigi’s Mansion 2 », également connu sous le nom de « Luigi’s Mansion: Dark Moon » aux États-Unis, est un jeu vidéo développé par Next Level Games et publié par Nintendo. Sorti en mars 2013 sur Nintendo 3DS, il appartient au genre action-aventure avec des éléments de puzzle et d’exploration. L’histoire met en scène Luigi, le frère de Mario, recruté par le professeur Elvin Gadd pour réparer la Lune Noire, une lune mystérieuse brisée en morceaux, entraînant des problèmes dans le monde des fantômes.

Le gameplay implique l’utilisation d’un aspirateur modifié appelé « Poltergust » pour aspirer les fantômes et résoudre des énigmes. Luigi dispose également de la « Dark-Light Device » pour révéler des objets cachés. Le jeu se déroule dans divers manoirs hantés, chacun avec ses propres thèmes et défis. En plus du mode solo, « Luigi’s Mansion 2 » propose un mode multijoueur coopératif appelé « Scarescraper », où jusqu’à quatre joueurs peuvent explorer des étages générés de manière procédurale. Le professeur E. Gadd, à travers la « Dual Scream », offre des conseils tout au long de l’aventure.