Comme on se retrouve dis donc, eh oui c’est bien le dernier article que je vous prépare pour cette fin d’année ! Comme à son habitude, l’équipe vous propose son petit bilan personnel et son jeu le plus attendu pour l’année prochaine, et bien sûr le petit côté fantaisiste avec le jeu rêvé qu’on voudrait sur Switch.

Lordo

Son bilan : Cette année 2023 est incroyable, après autant d’années la Switch réussit encore à nous sortir des pépites à tout va, on sent cependant qu’il est temps de sortir une nouvelle version de la console, un peu plus puissante. Si Nintendo maitrise totalement sa console, les indépendants cette année nous on sorti beaucoup de portages plutôt limites (je pense à Hogwarts Legacy qui est indécent, mais aussi du Mortal Kombat 11 qui n’est pas une réussite ou encore des indépendants comme Spell & Secret ou Have a Nice Death…), d’autres ont joué le jeu comme Astral Ascent ou encore Borderlands 3, mais malheureusement ce n’est pas le cas de tout le monde. Mais n’empêche, sortir la même année autant de pépites c’est du génie : Master Detective Rain Code, Zelda TotK, Fae Farm, Mario Wonder, Bayonetta Origins… Dire qu’on a la console la mieux lotie du marché, ce n’est pas trop forcer la phrase. Une superbe année, 2024 s’annonce cependant plus légère pour l’instant, mais pourquoi pas une Switch 2 ?

Le jeu le plus attendu : Another Code: Recollection

Son jeu rêvé : Le remake de Xenoblade Chronicle X

~~

Angelus947

Son bilan : Une bonne année 2023, je trouve pas mal d’annonces et pas mal de jeux intéressants.

Le jeu le plus attendu : Hades 2

Son jeu rêvé : J’aimerais avoir Lies of P sur Nintendo Switch, j’ai pu voir le jeu par-ci, par-là. L’univers m’intéresse beaucoup, le gameplay et également l’histoire.

~~

LarryL

Son bilan : Je n’ai pas pu jouer aux grosses productions Nintendo, mais je suis satisfait de cette année. De belles découvertes, du très bon indépendant et des surprises party game comme Bish Bash Bots, Moving Out 2 et j’en passe. J’aurais presque oublié qu’il n’y a pas eu de Pokémon cette année !

Le jeu le plus attendu : Mewgenics

Son jeu rêvé : Un Pokémon à la Légendes Arceus à nouveau !

~~

FireChat♂

Son bilan : 2023 a été pour moi la meilleure année en matière de jeux vidéo. Je n’ai jamais autant attendu des jeux et pris plaisir à enfin y jouer. J’ai réellement retrouvé l’excitation que j’avais étant enfant, et j’espère l’avoir à nouveau l’année prochaine.

Le jeu le plus attendu : Le DLC de Splatoon 3 : Tour de l’Ordre

Son jeu rêvé : Un nouveau Rhythm Paradise !

~~

Fire_akuma

Son bilan : Une année qui voit sortir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (enfin), Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder en plus de pas mal de pépites (Persona 5 Tactica, Octopath Traveler II, Star Ocean: The Second Story 2, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, etc.) ne peut être qu’une extrêmement bonne année. Vivement l’an prochain, qui devrait voir, enfin, un nouveau hardware. (Jouez à Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed.)

Le jeu le plus attendu : Another Code: Recollection

Son jeu rêvé : Un Muso Xenoblade

~~

Akiko

Son bilan : Encore une année bien remplie niveau sorties. Malheureusement, on commence à voir les limites de la console et sans parler de rumeur, mais plus d’envie : j’aimerais bien voir arriver une nouvelle console plus puissante pour remplacer ma Switch.

J’aimerais avoir des jeux un peu plus jolis sur console comme un nouveau Pokémon Arceus, mais avec des graphismes au taquet, histoire qu’on arrête de se plaindre là-dessus.

Et puis, il y a plein de jeux qui sortent sur PC ou les autres consoles qui me plaisent, mais il y a souvent un délai de 6 mois à 1 an avant de les voir arriver sur Switch… C’est long les gars ! Faites-nous une console qui va tout casser et permettre de sortir les jeux en même temps partout !

Le jeu le plus attendu : Hades 2

Son jeu rêvé : Un remake de Twilight Princess et Wind Waker

~~

Tyrannus

Son bilan : Encore une très belle année pour la Switch. 2023 nous a offert bon nombre de titres de qualités tels que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Advance Wars Re-Boot Camp, Super Mario Bros. Wonder ou encore Metroid Prime Remastered (et la liste est encore longue). Il y en a eu pour tous les goûts et toute la famille. Même après six années d’existence, Nintendo arrive à nous offrir de nombreux jeux de qualité et quoi qu’on en dise, il en reste encore quelques-uns à arriver.

Le jeu le plus attendu : Paper Mario : La Porte Millénaire

Son jeu rêvé : Un remaster de Metroid Prime 2 et 3

~~

Kujo Jotaro

Son bilan : J’ai passé plus de temps sur ma Xbox que sur ma Switch. Sur cette dernière, j’ai surtout joué à des jeux sortis les années précédentes. 2023 a été une année plus calme, tout du moins en ce qui concerne mes goûts.

Le jeu le plus attendu : Unicorn Overlord

Son jeu rêvé : Persona 3 Reload

~~

Wizzy le Nerd

Son bilan : La meilleure année, sans l’ombre d’un doute, depuis l’arrivée de la Switch. C’est remarquable de voir autant de jeux de qualité sortir sur cette console alors qu’elle devrait être logiquement en fin de vie.

Le jeu le plus attendu : Hollow Knight: Silksong

Son jeu rêvé : Tinykin 2

~~

Cooky

Son bilan : Beaucoup de belles pépites au cours de cette année, Nintendo nous a bien gâtés ! Mario a tout particulièrement été mis à l’honneur, et cela, pour notre plus grand plaisir. Vivement 2024 afin de poursuivre sur cette belle lancée !

Le jeu le plus attendu : Princesse Peach : Showtime

Son jeu rêvé : Un nouveau Mario Kart !

~~

Linadonia

Son bilan : On a eu une énorme année sur Nintendo Switch au niveau sorties, aussi bien en nouveautés qu’en remakes/remasters, peut-être une des années les plus prolifiques. Il y en a eu vraiment pour tous les goûts et c’est vraiment chouette.

Le jeu le plus attendu : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Son jeu rêvé : Un Phantasy Star jouable en solo et multi pour la Nintendo Switch

~~

Hadratoze

Son bilan : L’année 2023 a apporté plein de nouveaux jeux pour certaines séries qui n’avaient pas eu un nouvel épisode depuis un moment (Zelda, Mario 2D, Pikmin 4).

Le jeu le plus attendu : Aucune attente

Son jeu rêvé : Super Wario Land : Le Retour de l’avide

~~

Martien

Son bilan : Encore une bonne année pour la Switch en attendant la Switch 2. Les remakes de jeux qui sortent sont plutôt bons, et la qualité des jeux indépendants est toujours là.

Le jeu le plus attendu : Another Code: Recollection

Son jeu rêvé : Silent Hill remake

~~

Kurosekai

Son bilan : Une année surprenamment chargée. Beaucoup de jeux de bonne qualité autant dans l’inédit que dans les Remakes. Avec aussi de belles tentatives à encourager chez certains studios comme Raincode pour Spike Chunsoft ou Crymachina chez Furyu.

Une année plus que convenable pour une console supposée être en fin de parcours

Le jeu le plus attendu : Another Code: Recollection

Son jeu rêvé : Ace Attorney 7

~~

Pimouss

Son bilan : Encore une année riche en jeux, le portefeuille ne suit pas pour toutes les sorties.

Le jeu le plus attendu : Prince of Persia: The Lost Crown

Son jeu rêvé : Un tout nouveau Advance Wars

~~

Reader

Son bilan : Cette année 2023 vaut surtout pour Zelda: Tears of the Kingdom. Longtemps attendu, le jeu a été à la hauteur de ses promesses… Tel un trou noir, les heures de jeu ont défilé sans que je m’en aperçoive. Pour le reste, Nintendo a proposé des sorties intéressantes (le retour de WarioWare et de Mario en « 2D », même s’ils ne figurent pas dans mon TOP). La surprise est aussi venue de certains portages (au hasard Man of Medan) et de l’arrivée de l’héritage de Poudlard, ainsi que du retour de Super Mario RPG (pour la première fois en français), mais sur lequel je n’ai pas encore posé la manette… Sans être une année folle, on ne peut pas dire qu’il n’y avait pas de quoi jouer sur Nintendo Switch en 2023 !

Le jeu le plus attendu : Another Code: Recollection

Son jeu rêvé : Resident Evil Revelations 3

~~

xFlamx

Son bilan : Une très bonne année pour les jeux vidéo, que ce soit en termes de DLC ou de grosses sorties. On a vu également l’émergence de beaucoup de pépites indépendantes qui font plaisir. C’était d’ailleurs très dur de trouver le temps pour passer d’un jeu à l’autre, d’une console à une autre tellement l’année a été fournie sur tous les supports. Il y a toujours des jeux moins bons que d’autres et des jeux moyens, mais mes attentes ont été satisfaites et je n’ai pas été déçu des gros titres de l’année (contrairement à l’année passée).

Le jeu le plus attendu : Metroid Prime 4

Son jeu rêvé : Le remake de Xenoblade Chronicles X

~~

Virginie8776

Son bilan : Une année très riche en jeux. Une fin d’année très dense, voire trop dense, il nous manque du temps pour profiter de tous ces jeux.

Le jeu le plus attendu : FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time

Son jeu rêvé : Aucun rêve pour 2024

~~

N’oubliez pas que pour suivre les sorties de l’année, il y a notre Calendrier des sorties.

Nous avons hâte de suivre l’actualité Nintendo Switch avec vous pour l’année 2024 qui arrive, qui sera sans doute possible une belle année pour Nintendo avec qui sait peut-être l’annonce de la future console de Nintendo afin de redonner un petit coup de jeune à la Switch. En attendant, toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2024 et nous serons ravis de vous fournir tout plein de tests !

Mais vous ? Quel a été votre bilan de l’année, quel est votre jeu le plus attendu pour l’année prochaine et surtout quel est le jeu qui n’a toujours pas été annoncé sur Switch, mais que vous attendez pour 2024 ?