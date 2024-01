Dans le cadre du Project EGG (Engrossing Game Gallery) de D4 Enterprise, l’action RPG Xanadu de Nihon Falcom est disponible depuis le 28 décembre sous version d’origine sur l’eShop Nintendo Switch (pour 5,59 €) avec un nom assez brut : EGGCONSOLE XANADU PC-8801 PC-8801mkIISR. Comme son nom l’indique, il s’agit de la toute première version de Xanadu, sortie au Japon le 27 octobre 1985 sur PC-8801.

Dragon Slayer II: Xanadu, sorti en 1985, est un jeu vidéo développé par Nihon Falcom, marquant une étape importante dans l’histoire des jeux de rôle action-aventure et des jeux vidéo en général. Il s’agit du deuxième jeu de la série Dragon Slayer, une série qui a eu un impact considérable sur le développement des RPG. Xanadu se distingue par sa combinaison innovante de gameplay d’action-RPG avec des éléments de jeu de plateforme et de stratégie, une approche qui était révolutionnaire à l’époque.

Le jeu se déroule dans un univers de fantasy et propose une exploration de donjons profonde avec un système de combat en temps réel. Les joueurs explorent un vaste monde, combattant divers monstres et résolvant des énigmes pour progresser. Xanadu a introduit plusieurs mécaniques de jeu qui étaient nouvelles ou peu communes à l’époque, comme un système d’expérience complexe, la gestion des ressources et l’équipement du personnage. Ce qui rend Xanadu particulièrement remarquable, c’est sa bande-son et ses graphismes. Pour l’époque, le jeu offrait une expérience audiovisuelle impressionnante, avec une musique captivante et des graphismes détaillés qui contribuaient à une immersion profonde dans son monde fantastique.

À l’époque, le jeu est un succès au Japon avec plus de 400 000 exemplaires vendus en 1985, des ventes énormes sur Pc à l’époque.

Ah, et pour ceux qui attendent toujours une localisation de Tokyo Xanadu eX+ en Occident. Parfait, vous pouvez continuer d’attendre.