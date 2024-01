Voici une annonce de la part de l’équipe de développement. Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 8.1.0.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour des héros légendaires

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Corrin, Fille de l’obscurité, et Lilina, Meneuse brillante, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude spéciale

Croc négatif II

Délai : 3

Réduit les dégâts des attaques de l’ennemi de 40 %. Après activation de l’aptitude spéciale, la prochaine attaque de l’unité inflige des dégâts supplémentaires à hauteur de 40 % de l’Atq de l’unité. (Boost réinitialisé à la fin du combat.) Si l’ennemi bénéficie de l’effet « l’unité attaque deux fois », confère compteur -2 à l’unité après la première activation d’une aptitude spéciale à chaque combat. Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude B

Négation 4

Si PV de l’unité ≥ 25 % au début du combat, inflige Atq -4 et compteur +1 par attaque pour l’ennemi pendant le combat (s’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique) et réduit les dégâts de la première attaque de l’ennemi de 30 %.

・ Aptitude spéciale

Don de magie II

Délai : 2

Avant le combat initié par l’unité, inflige des dégâts aux ennemis proches de la cible équivalents à Atq de l’unité – Déf ou Rés de l’ennemi. Après le combat, si l’aptitude spéciale de l’unité s’est déclenchée, confère 【Mobilité (1)】à l’unité et aux alliés situés dans une croix de 3 cases de long sur 3 de haut ayant pour centre l’unité pendant un tour (conféré même si les PV de l’unité tombent à 0).

【Mobilité (1)】

Après avoir attaqué, utilisé une aptitude de soutien ou détruit une structure, l’unité peut se déplacer de 1 case(s). (Se déplace selon le type de mvt, 1 fois par tour.) Attaque ou soutien impossible. S’il y a plusieurs effets similaires, le plus puissant s’applique. Après le déplacement, si une aptitude permettant d’agir à nouveau (p. ex. Élan victorieux) se déclenche, Mobilité se déclenchera après l’action conférée. Le mvt de base de l’unité n’a pas d’effet sur le mvt conféré. Téléportation maximale (p. ex. via Sauvetage) : 1 case(s).

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude B

Sabotage A/R 3

En début de tour, inflige Atq/Rés -6 aux ennemis ayant une Rés inférieure à celle de l’unité et se trouvant à côté d’un autre ennemi jusqu’à la fin de leur phase. Si Rés de l’unité > Rés de l’ennemi au début du combat, inflige Atq/Rés -X à l’ennemi pendant le combat (X = 3 + malus le plus élevé de chaque caractéristique entre la cible et les ennemis à 2 cases ou moins de la cible).

Corrin, Fille de l’obscurité, et Lilina, Meneuse brillante, ont de nouvelles armes à améliorer. Consultez la section intitulée « Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 8.1.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 1 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 1 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/2/2024 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 1 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 8.1.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 12 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 8.1.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir une nouvelle arme qui leur sera réservée.

Lance vaillante

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ferdinand, Noble suprême

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Forblaze maîtrisée

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Lilina, Meneuse brillante

Bâton mirage

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Kiria, Diva impassible

Hache carabin

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Minerva, Princesse militaire

Vents changeants

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Merric, Vents instables

Dague loyale

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Leila, Rose des Fangs

Souffle primordial

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Corrin, Fille de l’obscurité

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Catapulte (A/D) : niveau 12

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Nouveau pouvoir » de Fire Emblem Fates et « La chaleur des sentiments » de Fire Emblem Engage.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 3 900.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 16/1/2024 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Saizo, Feu d’Hoshido

・ Fargus, Pirate de Badon

■ Autres modifications

○ Nous avons corrigé une erreur faisant que l’apparence d’Azura, Duo d’Hatary, ne s’affichait pas correctement lorsqu’elle était équipée de certains accessoires. C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour ! Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.