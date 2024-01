Postal : Brain Damaged arrivera sur Nintendo Switch le 2 février 2024 pour 24,99€ via l’eShop.

Sorti à l’origine en 2022, Postal : Brain Damaged est un spin-off de la franchise sous la forme d’un jeu de tir à la première personne inspiré des jeux des années 90 et 2000.

Oubliez tout ce que vous savez sur le gameplay de la série POSTAL. POSTAL: Cerveau endommagé, le spin-off audacieux acclamé par les joueurs, est là pour vous emmener dans le voyage le plus sauvage du POSTAL Dude. Ce n’est plus le Paradis, ni même Edensin. Cette fois, l’histoire se déroule dans la psyché tordue du POSTAL DUDE lui-même! Et ce n’est pas le monde ouvert que vous pourriez attendre.

Le spin-off oriente le gameplay dans une toute nouvelle direction, tout en restant instantanément familière avec les classiques des jeux de tir à la première personne des années 90 et 2000. Action et exploration non-stop basées sur les niveaux, une grande variété d’ennemis et de boss fantastiques et cauchemardesques, un arsenal d’armes très peu conventionnelles, et des tonnes de secrets à découvrir. Le tout assaisonné par ce qui a rendu le monde des jeux POSTAL si spécial: l’humour sans limites! Assurez-vous d’être prêt à :

Explorez un tout nouveau monde artisanal rempli de surprises

Vivez le gameplay stimulant et rapide avec un mouvement dynamique et un level design déjanté

Faites un voyage à travers les environnements riches, tordus et changeants de l’esprit dérangé du POSTAL DUDE

Tirez avec une variété d’armes folles sur certains des ennemis les plus bizarres à avoir jamais orné votre écran

Suivez l’intrigue entièrement originale rendant la continuité de l’univers POSTAL encore plus déroutante qu’auparavant

Appréciez l’humour sombre et irrévérencieux caractéristique de la série POSTAL

Entendez Corey Cruise revenir en tant que POSTAL DUDE, avec des apparitions spéciales d’autres voix chéries des fans

Profitez de véritables tubes de heavy metal en fond sonore

Vous cherchez votre prochain défi de jeu de tir à la première personne, tueurs ? Ne cherchez pas plus loin !