Paris, le 17 janvier 2024 – Bandai Namco Europe vient d’annoncer la sortie d’ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN sur Nintendo Switch le 11 juillet 2024.

Après plus de 5 millions d’unités vendues dans le monde, ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN fera prochainement ses grands débuts sur Nintendo Switch. Conçu pour exploiter pleinement la portabilité de la plateforme, le jeu permettra aux joueurs de piloter des avions authentiques et futuristes dans un ciel photoréaliste et de livrer de palpitants combats aériens partout où ils vont.

La version Nintendo Switch inclura six DLC et de nombreux bonus spéciaux disponibles sur les autres plateformes :

Histoire originale « ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN »

« 3 ensembles d’avions originaux » + « 3 missions SP » Part1 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – ADF-11F Raven Set” Part2 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – ADF-01 FALKEN Set” Part3 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – ADFX-01 Morgan Set” Part4 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Unexpected Visitor” Part5 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Anchorhead Raid” Part6 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Ten Million Relief Plan”



Bonus « Mode joueur Musique »

Avion jouable F-104C -Avril-

Avion jouable Aircraft F-4E Phantom II

3 skins d’avions populaires des épisodes précédents

8 emblèmes populaires des épisodes précédents

Enfin, les DLC suivants devraient sortir à une date ultérieure pour que les joueurs puissent obtenir l’intégralité ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN: experience:

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC – Original Aircraft Series -Set

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC – Experimental Aircraft Series – Set

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC – Cutting-edge Aircraft Series – Set

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – TOP GUN: Maverick Aircraft -Set

Déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN sortira le 11 juillet sur Nintendo Switch.