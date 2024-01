Saint-Ouen, France – 17 janvier 2024 – Selecta Play, Team17 Digital, le développeur indépendant Studio Koba et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée prochaine d’éditions physiques pour le jeu d’action-aventure old-school Narita Boy.

Très attendue par les fans de ce jeu d’action à l’ancienne, l’édition physique sera disponible le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch et Playstation 4 en versions standard et collector.

L’édition physique standard du jeu contiendra en bonus une bande dessinée papier exclusive. L’édition collector contiendra quant à elle : Boîte collector « Back to VHS »

Jeu physique

Bande dessinée exclusive Narita Boy

ArtBook collector, 72 pages

Épinglette » Save the Arcade World »

Set d’autocollants

OST en Digipack par Salvinsky À propos de Narita Boy : Retour dans les années 80. The Creator, génie de son ère, a créé une console de jeu vidéo nommée Narita One dont le jeu phare s’intitule Narita Boy. Ce dernier est devenu un véritable succès ! Les cartouches s’arrachent dans le monde entier. En seulement quelques semaines, Narita Boy devient le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, reconnu pour son histoire aux accents fantastiques autour de la Techno-sword et son aventure plus immersive que jamais. Pendant ce temps, à l’intérieur-même du code, le Digital Kingdom reconnecte avec la réalité. Le terrible Him est revenu et a effacé la mémoire du Creator. Le programme de contrôle, Motherboard, a activé le protocole Narita Boy avec l’aide de ses agents. Les Stallions arrivent, et le Digital Kingdom a besoin d’un héros. Caractéristiques principales : Devenez symphonique dans Narita Boy ! Dans ce jeu d’action-aventure, incarnez un héros pixellisé légendaire devenu un simple écho dans le Digital Kingdom. Découvrez les mystères de la Techno-sword et affrontez les Stallions corrompus. À vous de sauver le monde ! Un chef d’œuvre pixellisé – Heeere’s Narita! Découvrez l’exemple parfait d’un travail de perfectionniste. Émerveillez-vous devant des graphismes digne de l’ère rétro, qui prennent vie grâce à des animations crées à la main.

Explorez les mystères du Digital Kingdom – Aventurez-vous dans toutes les directions pour découvrir les sombres secrets du code binaire corrompu dans cette histoire sans fin*.

Maximisez la Trichroma – Armé de la seule arme capable de repousser la menace des Stallions, saisissez la Techno-sword et plongez-la dans les cœurs numériques de vos ennemis. Ne laissez pas l’empire contre-attaquer, et devenez un véritable blade runner.

Une (longue) journée en enfer – Affrontez des ennemis venus tout droit de vos pires cauchemars !

Montrez à ces boss qui est le boss – Terrassez des hordes de boss aussi extrêmes qu’exaltants. Devenez un véritable terminator de boss, en venant à bout du Deadly Crab, du DragonBot, du Black Rainbow et bien d’autres !

Des sons venus de l’ère rétro – Laissez la synthwave vous submerger lors de votre exploration du Digital Kingdom. Ces sons vous offriront sans aucun doute un agréable retour vers le futur ! Narita Boy sera disponible en éditions physiques Standard et Collector sur Nintendo Switch et Playstation 4 le 22 mars 2024.