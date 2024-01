Digital Foundry nous dévoile une nouvelle vidéo d’analyse technique.

Ys X Nordics est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PS4… du moins au Japon. Le jeu finira par être localisé, mais avant cette annonce officielle, Digital Foundry a comparé les trois versions du jeu pour voir comment elles se comparent. Pour les plus intéressés, notre test import est disponible juste ici.

Si vous ne connaissez pas la série Ys, sachez qu’il s’agit d’une longue série de jeux de rôle qui a vu le jour en 1987 sur les ordinateurs de la série PC-88 de NEC. Chaque jeu de la série vous met dans la peau du célèbre aventurier Adol Christin et vous permet de relever des défis, tout en suivant les nombreuses histoires racontées dans chaque jeu. Les trois premiers jeux sont arrivés très tôt en Occident sur des systèmes tels que le Turbo Grafx 16, le Super NES et même le Sega Master System.

Cependant, après Ys 3, la série a pratiquement disparu des rivages occidentaux. L’histoire s’est poursuivie au Japon, il y a même eu deux jeux uniques connus sous le nom d’Ys 4 – Mask of the Sun sur Super Famicom et The Dawn of Ys sur PC Engine. Au début des années 2000, Falcom a dévoilé Ys 6 – The Ark of Napishtim, qui a été porté sur PlayStation 2 et, plus tard, sur PSP. C’est à ce moment-là que la série est revenue en Occident, chaque nouvel épisode étant localisé.

A la fin du mois de septembre 2023, Falcom a sorti le nouvel opus de la série – Ys X : Nordics sur les plateformes PlayStation et la Nintendo Switch.