Une série de cinq mini-répliques de Poké Balls sera disponible en 2024. Une réplique grandeur nature de l’Ultra Ball sortira quant à elle en octobre

Londres, Royaume-Uni, et Cambridge, Royaume-Uni, le 29 janvier 2024. Suite au succès rencontré par leur collection de répliques de Poké Balls moulées sous pression, The Pokémon Company International et The Wand Company s’apprêtent à y ajouter une nouvelle série, composée cette fois-ci de cinq mini-répliques de Poké Balls. La première mini-réplique à être commercialisée, la Poké Ball, sortira en février 2024. Les fans pourront ensuite agrandir leur collection avec la mini Super Ball, la mini Hyper Ball, la mini Mémoire Ball et la mini Honor Ball, qui sortiront tout au long de l’année 2024.

Composée, comme la réplique grandeur nature de la Poké Ball, de métal moulé sous pression selon un procédé précis et de haute qualité, la mini-réplique est équipée d’une technologie de détection tactile et de proximité. Un tout nouveau support tactile capable de détecter la mini Poké Ball et orné d’un logo Pokémon lumineux ainsi que d’un anneau multicolore scintillant sera fourni avec chaque mini-réplique. En outre, chaque mini-réplique sera accompagnée de son propre jeton plaqué d’argent à collectionner. Ce jeton sera orné de différentes silhouettes de Pokémon et pourra être utilisé comme moyen alternatif d’exposer la Poké Ball.

De plus, la gamme de répliques grandeur nature va continuer de s’agrandir, avec la réplique de l’Ultra Ball qui sortira en octobre 2024. D’autres répliques grandeur nature et taille mini seront lancées en 2025, pour la plus grande joie des Dresseurs et Dresseuses.

« Chaque Poké Ball grandeur nature est si unique et si belle que nous nous devions de créer des versions miniatures inspirées des Poké Balls que les Dresseurs et Dresseuses portent à leur ceinture », a déclaré Chris Barnardo, le PDG de The Wand Company.

« La Poké Ball est un élément emblématique de la marque Pokémon, et ces répliques créées en collaboration avec The Wand Company sont devenues un objet de collection incontournable pour de nombreux Dresseurs et Dresseuses dans le monde entier », a déclaré Amy Sachtleben, senior director of licensing and promotions chez The Pokémon Company International. « Les fans retrouveront dans ces mini-répliques la même qualité et les mêmes détails que dans leurs versions grandeur nature, et pourront ainsi ajouter une toute nouvelle dimension à leurs collections d’objets Pokémon. »