Un Pingoléon de type Téracristal Glace apparaîtra dans les raids Téracristal au cristal noir, tandis que le très généreux Leuphorie s’invite dans les raids Téracristal 5 étoiles.

Un Pingoléon doté de l’Insigne Surpuissant arrive prochainement dans les raids Téracristal au cristal noir de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ! Cet adversaire compte jeter un froid du vendredi 2 février 2024 à 00:00 UTC au dimanche 4 février 2024 à 23:59 UTC, puis à nouveau du vendredi 9 février 2024 à 00:00 UTC au dimanche 11 février 2024 à 23:59 UTC. Pingoléon n’est normalement pas présent à Paldea, et celui qui apparaîtra lors de cet évènement possède le type Téracristal Glace. Préparez-vous bien, car cet adversaire se battra bec et ongles, comme le prouve son Insigne Surpuissant !

Durant cet évènement, des Leuphorie apparaîtront plus souvent dans les raids Téracristal 5 étoiles. Ils posséderont divers types Téracristal, alors préparez-vous judicieusement à ces affrontements. En venant à bout de ces Leuphorie, vous pourrez remporter de merveilleuses récompenses, telles que des Téra-Éclats variés et des Bonbons Exp. supplémentaires.

Pour croiser ces Pokémon dans les raids Téracristal, vous devrez dans un premier temps télécharger les dernières Actus Poké Portail en vous rendant dans le menu principal, puis en sélectionnant « Poké Portail », « Cadeaux Mystère » et « Recevoir les Actus Poké Portail ». Interagissez ensuite avec un cristal d’où émane un faisceau de lumière. Vous déclencherez ainsi un raid Téracristal au cours duquel vous affronterez un Pokémon Téracristal.

Pour pouvoir affronter ce Pingoléon de type Téracristal Glace, vous devrez soit avoir terminé certains évènements après la fin du jeu, soit rejoindre un raid Téracristal 7 étoiles lancé par une autre personne ayant terminé ces évènements. Ce Pingoléon spécial ne peut être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde. Si vous l’avez déjà capturé durant un raid Téracristal évènementiel précédent, vous ne pourrez pas l’attraper à nouveau. Après l’avoir capturé, vous pourrez continuer à participer à des raids Téracristal contre lui pour obtenir d’autres récompenses, comme de nombreux Bonbons Exp. qui feront monter le niveau de vos Pokémon ; des trésors pouvant être vendus à bon prix dans les Centres Pokémon ; des objets permettant de renforcer les stats de vos Pokémon ; ou des Téra-Éclats Glace vous permettant de changer leur type Téracristal.

Restez sur vos gardes, car ce Pingoléon ne compte pas y laisser des plumes. Pour multiplier vos chances de vaincre ce redoutable Pokémon, consultez notre article plein d’astuces concernant les raids Téracristal. Vous y apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur les raids Téracristal dans la région de Paldea et vous ne raterez plus une seule occasion d’y attraper un puissant Pokémon ou d’obtenir de formidables récompenses.