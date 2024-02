Nous avons eu l’opportunité récemment de tester Penny’s Big Breakaway sur PC. Ce jeu, développé par les Américains d’Evening Star et édité par Private Divsion (Kerbal Space Program !), est un platformer aux faux airs de Sonic. Et même si, pour tout vous avouer, nous ne sommes pas férus de ce genre, nous avons pris un grand plaisir à réaliser cette preview.

Penny’s Big Breakaway est annoncé sur la Nintendo Switch (lien eShop) mais n’a pas encore de date annoncée.

Un yo-yo capable de tout faire !

Avant toute chose, nous préférons vous prévenir : nous n’avons réalisé que trente pourcents du jeu pour cette preview. Il est impossible pour nous de donner un avis définitif sur le jeu et son contenu.

Penny’s Big Breakaway est un platformer qui nous a directement fait penser à Sonic. Nous incarnons la petite Penny, qui rêve de proposer un numéro qui remplacera celui que fait le roi chaque année.

Alors que Penny impressionne avec les tours qu’elle réalise à l’aide de son yo-yo, ce dernier, attiré par les applaudissements, se jette sur le roi et lui retire ses vêtements ! Tout l’auditoire retient son souffle.

Le roi, furieux, demande alors à ses gardes de poursuivre Penny qui n’a pas d’autres choix que de fuir avec son yo-yo. C’est le début d’une grande aventure haute en couleur.

Penny’s Big Breakaway est un platformer 3D dynamique. Le gameplay et la prise en main sont accessibles, et en même temps, ils sont durs à apprivoiser. Nous contrôlons un personnage qui peut se déplacer et sauter comme n’importe quel autre humain.

Notre yo-yo, lui, nous permet de faire énormément de choses. Nous pouvons déjà rouler dessus afin de prendre de la vitesse. Le yo-yo se comportera alors comme un skateboard et nous permettra à la fois d’atteindre de grandes hauteurs mais aussi de traverser des étendues d’eau ou de lave inaccessibles.

Le yo-yo est aussi utilisé comme une sorte de liane, et nous pouvons nous balancer avec lui dans le vide pour aller d’une plateforme à l’autre.

Nous pouvons aussi attraper des objets. Certains posséderont des pouvoirs, comme le piment pour rouler très vite ou le marteau pour casser des murs. D’autres permettront d’avancer, comme le tuyau dans lequel nous rentrons pour nous élever dans le ciel.

Un platformer dynamique et très sympathique !

Dans Penny’s Big Breakaway, l’objectif est plutôt simple. Le jeu est constitué de plusieurs mondes qui sont eux-mêmes constitués de plusieurs niveaux. Il faut réussir chaque niveau en réalisant le meilleur score possible.

Il faut savoir que Penny est recherchée pour ses méfaits, donc en plus de tous les obstacles que nous devrons franchir, nous serons poursuivis par des manchots qui viendront nous ralentir et nous causer l’arrêt de la partie. Il faudra alors enchaîner les mouvements avec son yo-yo pour s’en débarrasser.

Il y a plein de petites choses que nous pouvons encore vous raconter, comme les quêtes annexes et les pièces cachées dans chaque niveau, des combats de boss, des niveaux dans lesquels il faut juste survivre…

Mais ce qui est le plus important, c’est que toutes ces belles choses fonctionnent et s’harmonisent très bien ensemble.

Penny’s Big Breakaway est un platformer 3D vraiment sympathique et nous avons apprécié ce sentiment de vitesse et ce dynamisme tout en restant accessible pour tout le monde.

Il y a vraiment de belles idées de gameplay, et le système de score permettra aux plus aguerris de briller alors que les joueurs plus novices pourront juste faire le niveau en ligne droite.

Nous avons aussi beaucoup aimé les graphismes, colorés, pleins de vie, plein de personnages à la réplique souvent très drôles. Nous attendons bien sûr de voir ce que cela donne sur la Nintendo Switch. La bande-son était très sympathique aussi, avec des musiques rythmées qui nous rappelaient parfois avec malice Splatoon.

Il y a bien eu quelques petits défauts, une caméra parfois pas très pratique, mais ce ne sont que des détails en comparaison au plaisir que nous avons eu en jouant. Ci-dessous, une vidéo présentant le début du jeu !

Premières impressions

Nous avons beaucoup apprécié faire cette preview de Penny’s Big Breakaway. Le platformer en 3D est dynamique, avec une prise en main rapide, accessible et avec une direction artistique colorée qui nous a beaucoup plu. Nous espérons que le jeu complet sera à la hauteur de ce que nous avons déjà vu !