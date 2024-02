Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 22 au 28 janvier 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Les ventes de Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island sont les deuxièmes plus élevées de la série, les plus élevées depuis Shiren the Wanderer 2 sur Nintendo 64. Comme beaucoup de jeux Switch 3rd party, il a des problèmes de stock donc, si on ajoute les ventes numériques, il n’est pas trop fou de penser que c’est le plus grand lancement de la série.

Ventes jeux :

01./00. [PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth <RPG> (Sega) {2024.01.26} (¥8.800) – 102.940 / NEW

02./00. [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island <RPG> (Spike Chunsoft) {2024.01.25} (¥6.350) – 85.424 / NEW

03./00. [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth <RPG> (Sega) {2024.01.26} (¥8.800) – 77.134 / NEW

04./01. [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 # <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2023.10.20} (¥8.164) – 21.276 / 264.888 (-30%)

05./00. [PS5] Tekken 8 <FTG> (Bandai Namco Entertainment) {2024.01.26} (¥8.800) – 20.516 / NEW

06./03. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 13.628 / 1.700.970 (-18%)

07./02. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 11.882 / 948.818 (-29%)

08./00. [NSW] Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy <Apollo Justice: Ace Attorney \ Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies \ Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice> <ADV> (Capcom) {2024.01.25} (¥5.990) – 10.593 / NEW

09./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.174 / 5.687.955 (-13%)

10./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.526 / 3.430.270 (-5%)

Ventes consoles :

L’écrat entre les deux consoles leaders diminu déjà, et la Nintendo Switch devrait reprendre le fauteuil de leader dès la semaine prochaine, les « grosses » sorties de la Ps5 étant passées (avant FF7+). La Nintendo Switch en profite pour passer le cap des 32 millions de ventes sur l’archipel nippon. Il reste moins de 900 000 exemplaires pour devenir la plateforme de jeux la plus vendue de tous les temps au Japon.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 # | 49.945 | 57.903 | 62.908 | 185.480 | 234.329 | 5.150.337 | | NSW # | 46.435 | 43.692 | 51.108 | 241.282 | 428.103 | 32.027.938 | | XBS # | 3.905 | 1.888 | 1.265 | 7.654 | 5.001 | 547.761 | | PS4 # | 655 | 620 | 1.061 | 2.574 | 8.832 | 9.493.633 | | 3DS # | 15 | 16 | 74 | 57 | 669 | 24.600.987 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 100.955 | 104.119 | 116.416 | 437.047 | 676.934 | 73.013.457 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 41.188 | 45.971 | 53.256 | 149.396 | 206.622 | 4.447.566 | | PS5DE | 8.757 | 11.932 | 9.652 | 36.084 | 27.707 | 702.771 | | XBS X | 2.158 | 1.428 | 435 | 4.497 | 1.107 | 249.481 | | XBS S | 1.747 | 460 | 830 | 3.157 | 3.894 | 298.280 | |NSWOLED| 33.288 | 30.942 | 28.787 | 167.295 | 244.349 | 6.595.453 | | NSW L | 8.991 | 8.505 | 9.757 | 47.687 | 81.472 | 5.721.761 | | NSW | 4.156 | 4.245 | 12.564 | 26.300 | 102.282 | 19.710.724 | | PS4 | 655 | 620 | 1.061 | 2.574 | 8.832 | 7.917.910 | |n-2DSLL| 15 | 16 | 74 | 57 | 669 | 1.206.042 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+