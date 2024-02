À la fin de l’année dernière, ACQUIRE a dévoilé qu’il travaillait sur C.A.R.D.S. RPG : The Misty Battlefield, un nouveau roguelike deckbuilder RPG qui sortira sur Nintendo Switch en 2024 (voir ici). On sait désormais que le jeu sortira le 23 mai 2024. Nous avons aussi le plaisir de vous présenter une nouvelle bande-annonce du jeu, que vous pouvez visionner ci-dessus.

Voici un jeu d’un nouveau genre qui combine deck-building roguelike et RPG tactique. Combattez avec les mercenaires de Clausewitz, menés par Vel, le héros, contre les mercenaires de Hellmuth. Construisez un deck avec 50 cartes différentes et explorez une carte couverte par le brouillard de guerre. Ce jour-là, un dragon noir de jais s’abattit sur le royaume et, en un clin d’œil, la ville fut détruite.

« La guerre de 100 ans » C’est sous ce nom que le long conflit entre 17 nations est désormais connu.

L’interminable guerre a vu son cours renversé par un seul dragon. La « chimère », croisement entre les dragons, qui n’interviennent jamais dans les guerres des hommes, et des humains assoiffés de sang. Cette arme, conçue par le royaume de Fahftania, était encore inachevée, attendant un dernier sacrifice humain pour réussir. Mais Fahftania s’est alliée aux immenses forces des mercenaires de Hellmuth pour sacrifier plus de 1000 innocents et enfin réussir à créer « la chimère la plus puissante de l’histoire ». Plus personne, désormais, ne peut se dresser face à Fahftania et aux mercenaires de Hellmuth, devenus incroyablement puissants…

Seth Arden, un éclaireur des mercenaires de Clausewitz, découvre que Fahtania projette de créer une série de « chimères » afin de s’emparer du monde.

Lorsque le chef Vel Dina l’apprend, il est horrifié par les atroces expériences humaines menées pour atteindre ce but. Les mercenaires de Clausewitz se mettent donc en marche vers Fahftania afin de mettre fin à ces ignobles expérimentations et aux agressions du royaume maléfique. Mais à Fahftania, les mercenaires de Hellmuth les attendent de pied ferme…

Caractéristiques de « C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield »

Système de jeu inédit : une nouvelle expérience combinant deck-building roguelike et RPG tactique.

Cartes : plus de 50 cartes différentes, toutes avec un design unique.

Exploration de carte : un brouillard de guerre recouvre le monde et pousse le joueur à le dissiper de façon stratégique pour découvrir des ennemis, des structures et de l’équipement.

Système de combat : combinaison de combats RPG tactique au tour par tour et combat de cartes.

Un nouveau système de jeu qui combine deck-building roguelike et RPG tactique.

L’univers hautement stratégique des RPG tactiques est fusionné avec des éléments de jeu roguelike. Construisez le deck le plus puissant avec plus de 50 cartes différentes et affrontez stratégiquement vos ennemis sur une carte de RPG tactique. Chaque partie nécessite différentes tactiques et la manière dont vous réagissez aux nouvelles situations est la clé de la victoire. Construisez le deck le plus puissant possible afin d’arrêter les mercenaires de Hellmuth. Profitez d’une expérience de jeu complètement inédite !

Système de combat : combinaison de combat de RPG tactique au tour par tour et de combat de cartes.

Les traditionnelles batailles stratégiques au tour par tour des RPG tactiques sont complétées par des éléments de combats de cartes.

La construction d’un deck adéquat est nécessaire pour obtenir la victoire sur le champ de bataille.

La fusion des deux styles de combat approfondit l’aspect tactique et le plaisir de jeu.

Exploration de carte : un brouillard de guerre recouvre le monde et pousse le joueur à le dissiper de façon stratégique pour découvrir des ennemis, des structures et de l’équipement.

Une carte totalement cachée vous attend. En dissipant le brouillard qui la recouvre, vous mettez à jour des ennemis, des structures et des équipements cachés. Anticiper ce qui pourrait se cacher sous cette brume ajoute une couche de profondeur à la stratégie de jeu.

Cartes : plus de 50 cartes différentes, toutes avec un design unique.

Différentes cartes apparaissent à chaque niveau, ce qui permet de monter des decks variés et participer à des combats de cartes inédits selon le niveau.

Doublages

Les membres des mercenaires de Clausewitz, dont le joueur fait partie, sont interprétés par les doubleurs suivants.

– Vel Dina, chef : Lynn

– Léon Haith, épéiste : Takeo Otsuka

– Alex Galleon, fantassin : Hiroki Yasumoto

– Lily Maple, archère : Chiwa Saito

– Seth Arden, éclaireur : Atsumi Tanezaki

– Erik Lapide, cavalier :Yuuichirou Umehara

– Jade Shadowclaw, voleur : Nobuhiko Okamoto

– Ann Clausen, mage : Karin Takahashi

Les doublages sont disponibles en japonais et en anglais. Vous pouvez profiter du jeu dans la langue de votre choix.