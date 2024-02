L’une des questions soulevées lors de la séance de questions-réponses sur les résultats financiers de Nintendo cette semaine est de savoir quelle est la différence entre la Nintendo Switch et les plateformes précédentes de l’entreprise, et ce sur quoi elle met l’accent dans sa recherche et son développement d’une plateforme de nouvelle génération. Le président Shuntaro Furukawa a répondu à cette question.

Furukawa a expliqué que Nintendo avait désormais intégré une console portable et une console de salon. Grâce à cette intégration, la Switch a pu recevoir un flux régulier de contenu. En ce qui concerne la prochaine génération, Furukawa a souligné l’importance de proposer des divertissements amusants et surprenants, de poursuivre l’intégration des activités matérielles et logicielles, et de mettre en avant les comptes Nintendo.

La principale différence entre la Nintendo Switch et les plateformes précédentes est que nous avons intégré une console portable et une console de salon, qui étaient auparavant deux plateformes distinctes. Cela a permis de concentrer les ressources de développement logiciel sur la Nintendo Switch. Nous avons été en mesure de sortir un flux continu de nouveaux titres, et l’un des résultats est un cycle de vie plus long par rapport aux plateformes précédentes.

En ce qui concerne l’avenir, la chose la plus importante pour Nintendo est de fournir aux gens des divertissements typiquement Nintendo qui sont amusants et surprenants de nouvelles façons. À l’heure actuelle, nous pensons que notre activité de plate-forme de jeux vidéo intégrée, matérielle et logicielle, est le meilleur moyen de continuer à offrir notre divertissement unique, et cette politique continuera à guider nos initiatives de recherche et de développement à l’avenir.

Une autre différence par rapport aux plateformes précédentes est que nous avons travaillé avec DeNA pour répandre l’utilisation du compte Nintendo depuis avant le lancement de la Nintendo Switch. Les comptes Nintendo sont un point de contact important pour maintenir des liens à long terme avec nos consommateurs. Ils peuvent être utilisés lorsque les consommateurs migrent vers un nouveau matériel. En outre, ils sont également un moyen important pour nous de nous reconnecter avec les personnes qui ont fait une pause dans les jeux vidéo pendant un certain temps et qui, à un moment donné, s’intéressent aux divertissements uniques que Nintendo a à offrir. De ce point de vue, je pense que les comptes Nintendo continueront à être importants à l’avenir.