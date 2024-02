Selon l’utilisateur X MbKKssTBhz5, qui a gagné en crédibilité grâce aux fuites de Persona, SEGA a l’intention de porter ses projets de renouveau sur le successeur de la Switch.

SEGA a révélé un certain nombre de nouveaux titres lors des Game Awards en décembre dernier. Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage ont tous de nouveaux titres en préparation. MbKKssTBhz5 affirme aujourd’hui que les titres mis en avant lors de cette bande-annonce des Game Awards seront présents sur la prochaine console Nintendo.

Quant à Jet Set Radio, MbKKssTBhz5 indique qu’il s’agit d’un reboot prévu pour 2026. Un remake de Jet Set Radio était également prévu, mais son statut n’est pas encore clair. SEGA a déclaré que ces projets « sont actuellement à différents stades de développement et sortiront au cours des prochaines années ».

Les jeux annoncés :

Crazy Taxi

Golden Axe franchise

Jet Set Radio franchise

Shinobi franchise

Streets of Rage