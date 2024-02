Le nouveau trailer de Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- Sweep the Board! présente de nouveaux plateaux, ainsi que de nouveaux mini-jeux. Précommandez votre version physique dès maintenant.

SEGA a dévoilé aujourd’hui un trailer pour Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- Sweep the Board!, qui sortira sur Nintendo Switch le 26 avril 2024 .

Cette nouvelle vidéo présente le gameplay de Sweep the Board! avec un aperçu de certains mini-jeux et événement pouvant être joués jusqu’à 4 joueurs. Prenez place sur des plateaux de jeu représentant les lieux mémorables de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, comme le mont Fujikasane, le mont Natagumo ou encore le train de l’infini.

Les joueurs pourront également découvrir les « dés de pourfendeur » : chaque pourfendeur reçoit ses propres dés aux effets uniques en fonction du personnage choisi. Pour chaque utilisation, les dés mettront trois tours à se recharger. Ils devront donc être lancés à bon escient ! Enfin, si un autre personnage rejoint le groupe, les joueurs pourront utiliser ses dés de pourfendeur.

Les fans vont bientôt pouvoir découvrir une expérience qui plaira à tous, aux joueurs de tous âges et de tous niveaux, le tout dans la joie et la bonne humeur. Pour plus d’informations sur le jeu, y compris la liste des revendeurs proposant l’édition physique en précommande, n’hésitez pas à consulter le site web officiel : https://demonslayer-sweeptheboard.sega.com/ .

Jouez à Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! en multijoueur

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba devient un jeu de plateau : les lieux incontournables de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, comme le mont Fujikasane ou Asakusa, seront vos plateaux de jeu ! Lancez les dés et avancez de case en case. Le plateau change entre le jour et la nuit : le jour, jouez à des événements et des mini-jeux afin de vous préparer pour la nuit, où vous devrez vaincre des démons. Tentez de devenir le meilleur des pourfendeurs !

Incarnez les personnages emblématiques : choisissez parmi vos personnages préférés comme Tanjirô, Zen’itsu, Inosuke et les neuf Piliers ! Nezuko, qui ne peut pas agir de jour,apparaît la nuit en tant que personnage de soutien.

Combattez des démons à l’aide du joy-con™ : lors des mini-jeux de combat contre des démons, comme le démon main, bougez votre Joy-Con™ tel un sabre du soleil pour attaquer !

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! sortira sur Nintendo Switch le 26 avril 2024 en Amérique et en Europe.