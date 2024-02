Ah le western, ce genre à la fois démodé et indémodable… Il faut dire que la conquête de l’Ouest a créé un imaginaire fertile. C’est dans cet univers de cow-boy et de shérif que se place West Hunt. Le jeu est grossièrement un Among Us dans le Far West. Le titre est développé par les Tunisiens de NewGen Studio et est publié le 8 février 2024 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de huit euros. Verdict ?

Un Among Us like au Far West

West Hunt , c’est Among Us, mais au Far West. Le concept est simple. Il y a deux équipes qui s’affrontent. Les shérifs doivent réussir à trouver les bandits et les bandits doivent réussir à réaliser toutes leurs tâches sans être repérés avant la fin du chronomètre.

West Hunt est donc un jeu « social » qui se joue majoritairement en ligne. Le problème… c’est qu’il n’y a personne sur les serveurs. Il faut parfois attendre cinq à dix minutes pour trouver des joueurs en 2v2 dans le meilleur des cas et sinon… eh bien il faut jouer avec des bots, ce qui n’est pas très captivant (nous n’avons jamais trouvé de joueurs en 1v1 et 3v3).

Quand nous sommes bandits, nous devons réaliser plusieurs tâches avant la fin du temps imparti. Ces dernières sont variées : nous allons devoir séduire une dame, aller danser, empoisonner l’eau du puits, etc.

Réaliser une tâche nous permet d’augmenter de trente secondes le temps imparti mais en contrepartie augmente notre notoriété, ce qui nous rend bien plus visibles pour les shérifs. Pour diminuer la notoriété, il faudra alors faire des tâches secondaires qui demandent les mêmes efforts que les obligatoires.

Pour accomplir notre petite « to-do list », il suffit d’aller aux points indiqués en jaune sur la carte et d’appuyer sur « B ». Une animation se lancera alors et il faudra cinq à dix secondes pour la réaliser.

Il faudra donc essayer de se comporter comme un bot pour se déplacer et réaliser les quêtes sans se faire repérer. Une balle du shérif et la partie est terminée. De plus, nous avons le droit à un talent à choisir en début de partie qui nous permet par exemple de nous téléporter sur une courte distance ou de changer d’apparence.

Certainement très drôle avec des amis pour quelques parties

Quand nous sommes shérifs, il faut donc trouver les bandits qui ravagent notre ville. Il faut analyser les mouvements louches et tirer sur le malfrat pour l’arrêter. Attention cependant, une balle sur un innocent et c’est la fin de la partie.

Il y a des boîtes aux lettres un peu partout sur la carte et dès qu’un bandit commet un méfait, nous obtenons un courrier pour nous en informer. Plus le niveau de notoriété du bandit sera haut, plus nous recevrons de courriers et plus ces derniers seront précis.

Est-ce que le gameplay de West Hunt est intéressant ? C’est mitigé. Un peu comme Among Us, West Hunt est un jeu pas très passionnant sans ses amis. Avec l’impossibilité de parler avec les autres joueurs, il est impossible d’établir une stratégie et les parties deviennent ennuyeuses.

Nous n’avons pas eu la possibilité de tester avec des amis, donc émettre un avis sur ce jeu devient d’autant plus complexe. Nous sentons le potentiel, le concept semble intéressant mais quelque chose d’autre nous chagrine.

Mais peu fluide à la manette et ennuyeux seul

La manette reproduit très mal les mouvements des bots. Jouer bandit devient alors compliqué car c’est comme si nous possédions un handicap par rapport aux joueurs PC. N’importe qui avec un peu d’expérience peut repérer le joueur manette et lui tirer dessus. Certainement qu’avec le temps il y a possibilité de s’améliorer mais il n’empêche que la fluidité de la manette de West Hunt est problématique.

Nous pensons que pour s’amuser sur ce jeu, il faut soit plusieurs amis qui possèdent un exemplaire du jeu (il est crossplay) et qui n’ont pas peur de voir un Among Us like au rythme plus lent et moins réussi, soit un nombre de joueurs sur les serveurs plus conséquent.

Même si la sortie du jeu sur console pourrait aider à faire augmenter son nombre de joueurs, il faudrait presque un miracle malheureusement pour que les serveurs délaissés moins d’un an après sa sortie sur PC soient de nouveau remplis.

C’est donc à vous de voir si vous êtes prêts à dépenser huit euros par personne pour jouer à West Hunt. Comparativement à Among Us (qui est à quatre euros), il peut se jouer avec moins de joueurs (au minimum deux), et peut donc correspondre à des groupes d’amis restreints.

Il est aussi parfait pour les joueurs qui n’aiment pas mentir et qui se retrouvent gênés dans la plupart des jeux sociaux. Il faut aussi savoir qu’il n’y a pas de serveurs européens. Cela n’a eu aucun impact lors de notre test (qui s’est fait majoritairement avec des bots malheureusement).

Les graphismes sont corrects. L’univers est plutôt joli, cependant le tout sonne parfois un peu creux. La carte est difficile à appréhender, peu simple à comprendre et ce manque d’information peut parfois nuire. Le downgrade lié à la Nintendo Switch peut aussi impacter le joueur dans un jeu où le visuel est important. La bande-son est discrète et à la fois dans l’univers.

Conclusion 5.8 /10 Compliqué de juger ce West Hunt. Le jeu est certainement très drôle avec des amis, cependant les conditions ne furent pas optimales pour tester ce Among Us like dans les bonnes conditions. Les serveurs sont presque totalement abandonnés et nous ne sommes pas sûrs que la sortie sur console change la donne. Par ailleurs, le manque de fluidité à la manette et les graphismes diminués peuvent handicaper le joueur sur Nintendo Switch. Dommage. LES PLUS Certainement très drôle avec ses amis

Fun (online ou avec des bots) 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0