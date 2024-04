Gardez le rythme Battle of the Dancers, le nouveau mode de jeu disponible aujourd’hui pour le Battle Royale musical des Français de Glee-Cheese Studio.

Jeudi 4 Avril 2024 – Glee-Cheese et Team17 Digital ont lancé aujourd’hui la saison 3 du Battle Royale musical Headbangers: Rhythm Royale sur PC, Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows Store. Battle of the Dancers, le nouveau mode de jeu disponible dans le cadre de la troisième saison, met les joueurs au défi de s’affronter dans un duel rythmique en un contre un et inclut une myriade de nouvelles chansons et chorégraphies. Ce nouveau mode mettra à l’épreuve la capacité des joueurs à rester dans le rythme, en utilisant divers bonus pour prendre l’avantage sur leur ennemi à plumes au fur et à mesure que les chansons deviennent de plus en plus difficiles, jusqu’à ce qu’un pigeon échoue et que le survivant remporte la victoire. Également disponible dans le cadre de la troisième saison de Headbangers: Rhythm Royale, le pack » Feeling Peckish » propose une sélection de délicieux costumes, vêtements, provocations et bien plus encore pour permettre aux joueurs de personnaliser leur pigeon et d’éblouir la concurrence.

Headbangers Rhythm Royale est actuellement disponible avec une réduction de 50 % sur Steam, soit 9,99 € jusqu’au 14 avril.

Headbangers Rhythm Royale invite les joueurs à remuer leurs plumes pour remporter la victoire dans une série de mini-jeux musicaux déments contre 29 autres pigeons, afin de devenir le Maître Headbanger. Grâce au multijoueur multiplateforme, aucun pigeon n’est trop près (ou trop loin) pour participer aux mini-jeux. La mémoire, le rythme, les réflexes, le temps de réaction et (bien sûr) la capacité à rapper des joueurs sont mis à l’épreuve à travers 24 défis uniques et un nouveau mode Battle of the Dancers incluant 50 chansons originales.

Caractéristiques de Headbangers Rhythm Royale

Remuez vos plumes: Votre mémoire, votre rythme, vos réflexes et temps de réaction seront mis à l’épreuve dans 23 mini-jeux et un mode 1v1, chacun ayant sa propre touche musicale.

Votre mémoire, votre rythme, vos réflexes et temps de réaction seront mis à l’épreuve dans 23 mini-jeux et un mode 1v1, chacun ayant sa propre touche musicale. Préparez-vous : Avec des centaines d’objets uniques à choisir, y compris des tenues complètes, des chapeaux, des lunettes, des voix et des provocations, les joueurs peuvent se hisser au sommet et se couvrir de plumes avec leur propre pigeon personnalisé.

Avec des centaines d’objets uniques à choisir, y compris des tenues complètes, des chapeaux, des lunettes, des voix et des provocations, les joueurs peuvent se hisser au sommet et se couvrir de plumes avec leur propre pigeon personnalisé. Picorez et gagnez des miettes de pain: Des défis et des personnalisations à débloquer vous attendent dans le passe de combat du jeu, et vous pouvez dépenser vos miettes durement gagnées pour devenir le pigeon le plus stylé de la volée.

Des défis et des personnalisations à débloquer vous attendent dans le passe de combat du jeu, et vous pouvez dépenser vos miettes durement gagnées pour devenir le pigeon le plus stylé de la volée. Prise en charge du multiplateforme: Jouez avec jusqu’à 29 autres pigeons grâce à la fonction cross play. Amis et ennemis peuvent s’affronter dans une folie musicale quelle que soit la plateforme de jeu choisie.

Jouez avec jusqu’à 29 autres pigeons grâce à la fonction cross play. Amis et ennemis peuvent s’affronter dans une folie musicale quelle que soit la plateforme de jeu choisie. Secouez vos becs : Avec des morceaux uniques pour chaque mini-jeu, chaque écran de chargement et chaque menu d’accessoires pour pigeons, la fête ne s’arrête jamais grâce aux musiques originales écrites et créées par l’équipe de Glee-Cheese.