Aujourd’hui, INTI CREATES a publié une démo pour son prochain jeu d’action-aventure en 2D, Umbraclaw, sur le Nintendo Switch eShop. Cette démo permet aux joueurs d’essayer le jeu d’action félin avant la date de sortie du 30 mai 2024.

Le contenu de la démo est conséquent, avec notamment le tutoriel, l’étape hub en liberté, et 2 étapes complètes avec des combats de boss. Vous pouvez également découvrir le système de développement du personnage de Kuon en explorant à la recherche de cristaux qui vous permettront d’améliorer ses capacités et sa capacité de survie dans l’environnement hostile du Soulplane.

Pour ceux qui l’ignorent, Umbraclaw est un nouveau jeu d’action à défilement latéral en 2D mettant en scène Kuon, un chat tragiquement décédé qui se retrouve dans le monde souterrain connu sous le nom de Soulplane. Il doit parcourir les périls de l’au-delà pour trouver le chemin du retour et retrouver son maître. Si vous étiez impatient de voir plus de gameplay, vous pouvez en voir une tonne dans le live-stream ci-dessus. Sous la houlette de Satoru Nishizawa, directeur de la série « Blaster Master Zero », les joueurs peuvent s’attendre à un jeu d’action stimulant mettant en scène un protagoniste cool mais mignon. Ils utiliseront le système « Anima Revive » pour acquérir de nouvelles capacités grâce aux âmes d’autres animaux.

Pour ceux qui ne les connaissent pas, Inti Creates est une société de développement de jeux vidéo japonaise fondée en 1996. Elle est principalement connue pour ses jeux d’action et de plateforme, ainsi que pour ses contributions à des franchises populaires.

L’entreprise a commencé en tant que filiale de Capcom, où elle a développé des jeux tels que Mega Man Zero et Mega Man ZX pour les consoles Game Boy Advance et Nintendo DS. Ces jeux ont été acclamés par la critique pour leur gameplay solide et leur esthétique rétro.

En 2007, Inti Creates est devenue une entreprise indépendante et a continué à créer ses propres jeux originaux. Parmi les titres notables figurent Azure Striker Gunvolt, un jeu d’action de type « run and gun » sorti en 2014, ainsi que sa suite, Azure Striker Gunvolt 2. Ces jeux se démarquent par leur style visuel impressionnant, leur gameplay rapide et leur bande-son accrocheuse.

Inti Creates a également travaillé sur d’autres franchises populaires, notamment Bloodstained: Curse of the Moon, un jeu rétro inspiré des jeux Castlevania, et Blaster Master Zero, un remake du jeu Blaster Master pour la Nintendo Entertainment System. Ces projets ont été bien accueillis par les fans, et Inti Creates a réussi à capturer l’essence des jeux classiques tout en apportant sa propre créativité.

