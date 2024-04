Le genre Visual Novel (ou VN) dans le jeu vidéo est surtout populaire au Japon, mais à néanmoins de nombreux adeptes en France. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce terme, celui-ci désigne des jeux où le joueur suit une histoire en admirant les personnages et leurs éventuelles animations, le tout sur un fond musical. Il faut un peu voir ça comme un livre voire une bande dessinée. Il y a en général assez peu d’interaction de la part du joueur. Mais dans certains d’entre eux, celui-ci doit intervenir en déplaçant le personnage pour aller parler aux autres et même à faire des choix influant sur la suite de l’histoire. Vous l’aurez compris, le Visual Novel est un genre très riche et complet. Shanghai Summer fait donc partie de ce genre mais est développé par un studio chinois basé à Shanghai, FUTU GAMES. Alors est-il différent des VN japonais pour autant ?

L’été sera-t-il chaud ?

Le jeu nous met dans la peau de Tu Buaichan, un étudiant qui va vivre douze jours assez particuliers. En effet, celui-ci va être témoin d’anomalies bizarres dont la première va être l’apparition d’un chat noir qui sait parler. Le design du chat nous a tout de suite fait penser à la série des Persona tant la représentation de celui-ci et des personnages est dans le même style. Mais Persona n’a pas été la seule influence.

Buaichan va vite se rendre compte que ces anomalies concernent toutes des souvenirs liés à son ex-copine d’enfance, Quiyu. Pour une raison inconnue, Buaichan est le seul qui ne peut pas se rappeler d’elle, alors que même son amie d’enfance Fengyi se rappelle parfaitement de leurs moments tous les trois. Afin de démêler tout ça, Buaichan va se référer à son journal ainsi qu’à celui de Quiyu, qu’il va trouver au cours de ses recherches.

Pour la première fois depuis des années, Qiuyu revient à Shanghai et espère retrouver Buaichan. C’est à ce moment-là que celui-ci fait l’expérience de ces visions étranges. Il se rappelle simplement que Qiuyu est partie à l’étranger après qu’ils aient eu leur diplôme. Il a par contre l’impression de se reprocher un accident dont il ne peut se rappeler précisément. Afin de savoir ce qu’il en est, il aura besoin de voyager vers des mondes parallèles avec l’aide du mystérieux chat noir et avec l’aide de ses amis actuels

Douze jours sinon rien

L’histoire de Shanghai Summer s’étale sur douze jours, et comme dans la plupart des VN, elle se concentre sur les relations de Buaichan avec les autres. Alors que l’on aurait pu penser que c’était une histoire de reconnexion avec son ex, c’est (heureusement) beaucoup plus que ça. Le thème principal est de s’affranchir du passé pour avancer. Aucun des amis de Buaichan ne sait ce qui se passe et tout ce qu”ils arrivent à percevoir est combien il a mûri en tant que personne.

L’un des points différenciant ce jeu des autres VN auxquels nous avons joué est que dans celui-ci on peut déplacer le personnage. Et pas seulement Buaichan, car ensuite nous pourrons diriger Jingxian, une jeune femme dont le père possède la librairie dans laquelle travaille Buaichan ainsi que Qiuyu elle-même. En tant que Qiuyu justement, sa temporalité parallèle était très intéressante à suivre et le fait qu’elle essaie de communiquer avec Buaichan nous a fortement rappelé l’anime Your Name, pour notre plus grand plaisir.

Cela a justement été très plaisant de parcourir le jeu pendant quelques heures avec cette sensation. Il suffit en effet de quelques heures pour le finir (cinq dans notre cas) et l’on peut saluer les développeurs d’avoir inclus la possibilité de revenir à des moments clé des chaque temporalité afin d’explorer plus facilement les embranchements. Cela nous a permis de voir différentes fins et de comprendre facilement que nous pouvions revenir à ce moment précis pour emprunter un autre embranchement. Ce qui était particulièrement surprenant mais plaisant était que les fins heureuses n’étaient pas celles que vous alliez débloquer au départ. Il a fallu tester plusieurs embranchements pour les obtenir.

Un journal indispensable

Afin de mémoriser tous les évènements et l’avancement des relations avec les différents personnages, le journal de Buaichan est indispensable. Il nous permet de suivre facilement ce que l’on a accompli et ce que l’on doit encore faire. Ce journal contient aussi occasionnellement des photos de certains évènements ainsi que les cartes que vous avez trouvé. Car oui, il y a des cartes cachées dans certaines scènes du jeu. Honnêtement, nous n’avons pas compris pourquoi les développeurs avaient ajouté ces cartes dans le jeu. Elles n’apportent rien à l’histoire et n’offrent aucune récompense si on les trouve toutes. Un ajout plus que dispensable à notre avis.

L’histoire est plaisante à suivre mais elle est parfois confuse à cause de traductions plus qu’approximatives. Nous vous déconseillons de jouer en français tant les traductions littérales perdent tout leur sens. Et même en anglais, il y a des fautes de grammaire et de typographie qu’il aurait été facile d’éviter simplement en relisant les traductions.

Il y a eu aussi quelques glitchs visuels. Notamment lors d’une scène où Buaichan et Fengyi discutent, assis l’un en face de l’autre. Pour une raison inconnue, Buaichan était beaucoup plus grand que Fengyi alors qu’ils faisaient la même taille le reste du jeu. Un autre exemple est un chat utilisé en arrière-plan dans l’une des scènes où le chat noir était lui aussi présent. Celui de l’arrière-plan faisait nettement moins cartoon que le chat noir et tranchait vraiment avec le reste du décor.

Concernant le son, la musique était la plupart du temps agréable mais les boucles étaient trop courtes et donc trop répétitives, si bien que cela en devenait agaçant par moment.

Shanghai Summer est disponible au prix de 14,49€ sur l’eShop.