Nintendo a décidé d’émettre de nouveaux renouvellements de marques pour le jeu Wii U Kirby et le Pinceau Arc-en-Ciel et le jeu Nintendo 3DS Stretchmo en Australie.

Il ne s’agit pas de simples renouvellements de marques puisque les anciennes existent toujours. Ce n’est pas clair mais cela pourrait signifier qu’il s’agit de deux jeux que Nintendo prévoit de porter sur Nintendo Switch avant qu’elle ne laisse la place à son successeur.

Kirby et le Pinceau Arc-en-Ciel est un jeu de plateforme charmant développé par HAL Laboratory et édité par Nintendo, sorti en 2015 sur la console Wii U. Dans cette aventure colorée, les joueurs guident Kirby à travers différents mondes pour restaurer la couleur et la joie dans le royaume de Dream Land. L’histoire commence lorsque le méchant sorcier maléfique, Dark Crafter, vole les couleurs vives de Dream Land et les enferme dans des toiles. Kirby, armé de son pinceau arc-en-ciel, se lance alors dans une quête pour récupérer les couleurs volées et sauver son monde bien-aimé.

Le gameplay de « Kirby et le Pinceau Arc-en-Ciel » est unique et innovant. Plutôt que de contrôler directement Kirby, les joueurs utilisent le stylet du Wii U GamePad pour tracer des lignes et des formes sur l’écran tactile. Ces dessins deviennent des arcs-en-ciel magiques qui guident Kirby à travers les niveaux, lui permettant de naviguer, d’attaquer les ennemis et de résoudre des énigmes. Chaque niveau est conçu avec soin pour exploiter les mécanismes de dessin uniques du jeu, offrant une variété de défis et d’énigmes à résoudre. Les joueurs peuvent également collecter des objets et des trésors cachés pour débloquer des bonus et des récompenses supplémentaires. Graphiquement, « Kirby et le Pinceau Arc-en-Ciel » est un régal visuel, avec des graphismes colorés et détaillés qui captivent l’imagination. Les mondes sont variés et pleins de vie, avec une esthétique charmante qui rappelle les jeux Kirby classiques.

« Stretchmo », également connu sous le nom de « Fullblox » en Europe, est un jeu de puzzle développé et édité par Intelligent Systems, sorti en 2015 sur la Nintendo 3DS. Dans ce jeu, les joueurs doivent résoudre une série de puzzles en manipulant des blocs extensibles pour atteindre la sortie. L’histoire de « Stretchmo » est simple et directe, se concentrant principalement sur le gameplay de résolution de puzzle. Les joueurs incarnent Mallo, un petit personnage, qui doit sauver ses amis emprisonnés dans une série de niveaux de puzzles tridimensionnels appelés « Stretchmo ». Chaque niveau est un défi en soi, demandant aux joueurs de faire preuve de logique et de créativité pour trouver des solutions.

Le gameplay de « Stretchmo » est basé sur la manipulation de blocs extensibles pour créer des chemins permettant à Mallo d’atteindre la sortie. Les joueurs peuvent étirer, rétracter et pivoter les blocs pour résoudre les puzzles, en utilisant la perspective 3D pour planifier leurs mouvements avec précision. Au fur et à mesure que les joueurs progressent, les niveaux deviennent plus complexes et les énigmes plus difficiles à résoudre. Graphiquement, « Stretchmo » adopte un style coloré et minimaliste qui met l’accent sur la clarté visuelle et la lisibilité des puzzles. Les niveaux sont bien conçus, avec des formes simples mais ingénieuses qui défient l’intellect des joueurs. L’ambiance du jeu est légère et joyeuse, avec une bande-son entraînante qui accompagne l’action du jeu.

« Stretchmo » offre également un éditeur de niveaux qui permet aux joueurs de créer et de partager leurs propres puzzles avec la communauté en ligne. Cela ajoute une rejouabilité significative au jeu, permettant aux joueurs de continuer à résoudre de nouveaux défis même après avoir terminé la campagne principale.