Parfois les développeurs ont de drôles d’idées pour leurs jeux, et il est difficile de savoir s’il y a une raison profonde à un choix particulier ou si c’est juste pour le plaisir de faire le buzz. On se souvient de la polémique entourant l’annonce du jeu Six Days in Fallujah en 2009, qui devait relater un événement intervenu en 2004 au cours duquel des marins américains s’étaient battus dans la ville de Fallujah en Irak. Finalement, la controverse avait eu raison du jeu, et son développement a été suspendu jusqu’à sa sortie sur PC en 2023. Avec El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster, les développeurs racontent une histoire tirée de la Bible, celle d’Enoch chargé de ramener des anges déchus au paradis. Est-ce que ce sujet apporte un plus au jeu ? Est-ce un blasphème que d’utiliser la Bible comme support de jeu ? Est-ce qu’en jouant à ce jeu, les joueurs vont s’attirer les foudres divines ?

Au septième jour, Dieu chôma, après tout l’ouvrage qu’il avait fait.

El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster est un jeu d’action plateforme avec des éléments de hack’n slash. Le joueur dirige Enoch dans sa quête pour retrouver les sept anges déchus. Il ne faut pas se voiler la face, l’utilisation de textes de la Bible n’est qu’un prétexte à raconter une histoire et à donner un fond à une quête somme toute très commune dans les jeux vidéo. Le jeu ne remet pas en cause quoi que ce soit sur le plan religieux et ne prête donc pas flanc à des attaques par des intégristes quels qu’ils soient.

Une fois évacuée cette question sur le fond de l’histoire, il reste donc à voir la forme du jeu et le fond du gameplay, et là c’est plus mitigé. La forme est très particulière, l’esthétique du jeu est étonnante et le reste même pour un jeu sorti initialement en 2011 sur PlayStation 3 et Xbox 360. L’utilisation des couleurs, l’onirisme qui se dégage des différents niveaux du jeu, l’impression de gigantisme de certains tableaux, tout cela donne au titre une atmosphère particulière. De par ce choix de graphismes pastel, El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster n’a pas trop vieilli, il reste tout à fait regardable aujourd’hui. Par contre, c’est sur le plan du gameplay que les choses se gâtent.

Au huitième jour, Enoch se mit au boulot, la chasse est ouverte

Notre héros se dirige avec le stick gauche de la manette, on utilise un bouton pour les sauts et un bouton pour les attaques. Par contre, le stick droit ne sert à rien, et il arrive fréquemment que l’on tente de recentrer la caméra mais c’est impossible. Et cela rend certains passages plus compliqués que nécessaire, notamment quand il y a des sauts à effectuer et qu’on n’arrive pas à bien mesurer la distance et l’angle nécessaires. Enoch chute dans le vide, et il réapparaît aussitôt, mais c’est rageant à la longue, surtout que ce genre de sauts arrive souvent. Ce problème survient forcément dans les zones de jeu en trois dimensions, car il y a des passages en deux dimensions, ou l’on dirige Enoch dans des tableaux en ombres chinoises. Ces passages sont particulièrement réussis et ils permettent de jouer tout en suivant le fil de l’histoire qui se déroule. Et graphiquement, tant les passages en 3D qu’en 2D ont vraiment une patte particulière et provoquent toujours la surprise quand on découvre de nouvelles zones de jeu pour la première fois. Ce jeu est un véritable régal visuel.

Le jeu propose trois types d’armes que l’on peut récupérer sur les ennemis en les assommant puis en prenant leur arme. Il est nécessaire aussi de faire attention à la corruption de son arme qui intervient quand elle a été trop utilisée sur des démons. La purification de l’arme prend une ou deux secondes et permet de repartir plus fort au combat. Les développeurs ont prévu de faire perdre à notre héros Enoch des morceaux de son armure à chaque fois qu’il est touché par un ennemi. Ce système visuel très simple permet tout de suite de savoir dans quel état est notre héros. Quand il se retrouve en jean et torse nu, c’est mauvais signe.

Sur le plan musical, El Shaddai propose des musiques qui collent parfaitement avec le thème biblique du jeu avec beaucoup de chœurs et aussi l’utilisation de musiques à l’orgue. Le tout donne un sentiment très solennel à la musique et renforce l’immersion dans le titre. El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster est découpé en sept niveaux comme autant d’anges à trouver et à ramener au paradis. La durée du jeu est d’environ sept heures, et il faut noter que le jeu propose deux modes de difficulté : un mode normal, mais surtout un mode facile qui permet de profiter au mieux de l’histoire et qui n’est donc pas trop punitif.

El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster est disponible sur l’eShop au prix de 20 euros.