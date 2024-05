Fireside est une expérience narrative réconfortante qui raconte un voyage et les pauses qui le rythment. Faites-vous des amis, échangez et discutez autour d’un feu de camp, tissez des liens et explorez un monde serein empreint de magie.

Aujourd’hui, l’éditeur Nordcurrent Labs et le développeur Emergo Entertainment ont révélé la date de sortie définitive de Fireside. Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 4 juin 2024. Fireside sera vendu en version numérique sur l’eShop de la Switch au prix de 14,99 $ / 12,79 £ / 14,79 €.

Fireside est un jeu narratif réconfortant où vous pourrez vous faire des amis, échanger des objets, faire de bonnes actions et nouer des liens durables. Lors de ce voyage intérieur, vous sympathiserez avec des personnages variés ayant chacun un but, une ambition et une quête.

Nouez des liens avec d’autres voyageurs

Vos amis auront toujours besoin de vous ! Discutez avec les voyageurs que vous rencontrez, apprenez leur histoire et ouvrez l’œil au cours de vos voyages pour trouver ce dont ils pourraient avoir besoin !

Collectez et échangez

Au cours de votre voyage, vous mettrez la main sur toutes sortes de provisions, objets et autres dont vous ou vos amis pourraient bien avoir besoin. Faites du troc pour obtenir ce dont vous avez besoin pour votre prochaine étape et donner à vos amis les moyens de continuer !

Bâtissez votre communauté

Utilisez les matériaux trouvés ou échangés pour construire et améliorer votre maison et invitez vos nouveaux compagnons à vous rendre visite et à vous donner un coup de main !

Une expérience sereine et non-violente

Fireside ne veut pas que vous fassiez du mal à qui que ce soit. Alors détendez-vous, servez-vous un thé, découvrez l’ambiance tranquille de Fireside et profitez de la quiétude de l’INSTANT.