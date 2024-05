Il faut l’avouer, les graphismes tout mignons de Pine Hearts nous ont attirés. Nous avions hâte de nous baigner dans cette aventure cosy développée par les britanniques de Hyper Luminal Games. Est-ce que le jeu, qui sort le 23 mai 2024 sur l’eShop au prix de vingt euros, a réussi à répondre à toutes nos attentes ? C’est ce que nous allons vérifier tout de suite.

Une aventure toute toute mignonne

Pine Hearts est un jeu d’aventure cosy. Nous incarnons un tout mignon personnage qui va se déplacer sur la carte afin d’aider les gens qu’il rencontre.

En aidant ces personnes, nous allons gagner des points qui vont nous débloquer des souvenirs dans lesquels notre personnage va acquérir de nouvelles capacités. Ces souvenirs tout doux nous amènent par exemple à fuir un dinosaure en carton qui nous poursuit.

Nous allons apprendre à grimper sur les murs ou à sauter d’une plateforme à l’autre. Ces nouvelles capacités vont nous débloquer de nouvelles zones avec de nouvelles quêtes.

Résoudre des quêtes nous permettra aussi de débloquer des outils, qui, comme les compétences, nous permettront d’atteindre de nouvelles zones. Nous allons aussi récupérer une hache pour découper le bois qui bloque certaines routes.

Pine Hearts est une aventure très accessible, presque trop. Pour réaliser la plupart des quêtes ou accomplir des capacités, il suffit d’appuyer sur un bouton et de tourner le joystick dans un sens. Et c’est tout.

De plus, les animations pour réaliser ces gestes très fréquents durent une à deux secondes, ce qui, au bout d’un certain temps, finit par être fatiguant.

Pour utiliser sa pelle, il faudra par exemple attendre, appuyer sur « A », attendre, joystick vers le bas, attendre, joystick vers le haut, alors que le jeu aurait été plus fluide sans les phases d’attente.

Les quêtes sont mignonnes, mais elles nécessitent de faire énormément d’allers-retours et de déplacements qui ne sont pas très captivants. La plupart du temps, un personnage A nous demande de récupérer des objets et il faut aller à un point B, C, D, E, et F de la carte pour les récupérer puis les lui rendre.

Ce personnage sera alors content, et il nous demandera d’aller récupérer d’autres objets à d’autres endroits jusqu’à que nous réussissions à découvrir une nouvelle zone, etc.

Mais au gameplay fade et répétitif

Nous allons par exemple croiser un pirate qui souhaite qu’on récupère des bouts de bois pour son bateau, puis du matériel (ancre, gouvernail, etc.) avant d’aller récupérer des vêtements.

Nous allons sinon récupérer des CDs, des membres d’orchestre disséminés çà et là, des engrenages, des ingrédients pour un hamburger, des bûches pour allumer un feu…

Il y a une quête principale par zone, et plein de petites quêtes annexes. Pour se repérer dans les choses à faire, il suffit de regarder la carte qui nous indiquera l’emplacement de la quête ou les objets à récupérer.

Malgré les bonnes intentions de Pine Hearts, nous nous sommes ennuyés. Le gameplay est beaucoup trop simple, les quêtes trop peu variées, le scénario quasi-inexistant, et il n’y a pas vraiment de plaisir une fois une zone terminée.

Pour ne pas arranger les choses, il y a une sorte de lag que vous pouvez voir dans notre vidéo en fin de test et qui donne une impression saccadée dans le mouvement de notre personnage.

Le jeu est plutôt adapté à des joueurs très occasionnels, voire à un public enfant, ou alors pour des personnes qui cherchent une expérience avec zéro difficulté et sur de courtes sessions de jeu, de dix à vingt minutes. Mais là encore, il y a des jeux un peu plus captivants qui existent pour eux.

Pine Hearts n’est pas traduit en français sur Nintendo Switch, contrairement à la version PC. Il faudra un niveau moyen en anglais pour comprendre le texte. Il y a beaucoup de dialogues, mais ils ne sont pas complexes à comprendre.

En revanche, le jeu est très accessible avec énormément d’options de confort et il est agréable de jouer en mode docké comme en portable. Son accessibilité est un plus pour la Nintendo Switch.

La durée de vie est assez moyenne, tout dépend si vous vous aidez ou non de la carte pour trouver les objets de votre quête. Pour vingt euros, autant privilégier la version sur PC qui est en langue française et (peut-être ?) sans problèmes de fluidité.

Les graphismes sont très réussis, très beaux, tous mignons et fourmillent de vie. Nous avons aimé chaque zone, que ce soit la plage, le camping, le château, etc. Petit bémol en revanche pour le terrain de golf, qui nous a semblé moins intéressant que les autres.

La bande-son toute douce est elle aussi très réussie et nous plonge dans l’ambiance cosy. C’est d’autant plus frustrant : avec un gameplay un tant soit peu plus attractif, nous aurions pu avoir une superbe aventure toute douce…

Vous trouvez à la fin de ce test une vidéo de vingt-cinq minutes vous présentant une partie du jeu.