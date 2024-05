Le jeu « Paris Belle Epoque » est en développement sur Nintendo Switch. Il s’agira d’un jeu d’aventure en 2,5D. Actuellement, aucune date de sortie n’a été annoncée.

Le studio Monochrome Paris était à l’œuvre derrière le jeu « Tandem : A Tale of shadow ». Pour ce nouveau titre, le jeu sera un mélange d’infiltration, de puzzle et d’action. Le jeu prendra place à Paris pendant « la belle époque », soit une vingtaine d’années avant la première guerre mondiale. Vous incarnerez Anna, une jeune chimiste qui a créée par erreur une nouvelle formule mortelle et veut la révéler au monde entier.

Voici ce que nous annonce le jeu :

À Paris, pendant la Belle Époque, vous incarnez une jeune scientifique lanceuse d’alerte. Détentrice d’une formule secrète et meurtrière qu’elle a découverte accidentellement, Anna s’est enfuie en emportant avec elle la composition de cette menace chimique. Toute la police parisienne la recherche et elle est désormais considérée comme l’ennemi public numéro 1. Chaque citoyen est un potentiel dénonciateur car son avis de recherche est partout. Accompagnée de son ancien rat de laboratoire Spunky, elle devra apprendre la clandestinité, la solitude et apprivoiser ses peurs.

Pour se sauver, il n’y a qu’une seule issue : laisser la vérité éclater.

Caractéristiques principales

Tout au long de cette aventure épique, le joueur devra faire preuve d’attention en observant l’environnement et ses menaces potentielles et apprendre à se faufiler. Toute sa réactivité et sa précision sont nécessaires pour se cacher en utilisant les PNJ et les éléments de l’environnement.

Le jeu est ponctué d’énigmes basées sur la coopération entre les deux personnages principaux en mode écran partagé pour voir le monde à deux échelles différentes. Le joueur devra également neutraliser intelligemment les adversaires frontaux et les boss avec l’aide de Spunky. Le plus grand a besoin du plus petit et vice versa.

Le joueur devra aussi utiliser ses compétences pour échapper aux poursuites de la police déclenchées à chaque fois qu’il échoue à un défi de furtivité ou qu’Anna rencontre un policier dans les rues de Paris. Ces courses-poursuites loufoques sont inspirées par les dessins animés et l’esprit burlesque pour un maximum de plaisir.

Plongez dans l’histoire captivante d’Anna et Spunky ! Immergez-vous dans un jeu d’aventure en 2.5D avec une direction artistique magique et détaillée, un énorme panel de mécaniques de jeu évolutives et rythmées, un environnement vivant plein d’animations de dessins animés, et une musique originale et entraînante des années 60.

Vous pouvez voir le trailer du jeu ci-dessous :