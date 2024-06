REDWOOD CITY, Californie – 6 juin 2024 – Aujourd’hui, Electronic Arts, Inc. (NASDAQ : EA) a annoncé la mise à jour « Festival du Football » pour EA SPORTS FC™ 24 et EA SPORTS FC™ Mobile en amont du prochain tournoi de l’UEFA EURO 2024™. Dans cette mise à jour gratuite*, les fans pourront vivre au rythme du tournoi de l’UEFA EURO 2024™ et des 24 fédérations qualifiées (et plus encore) sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch™, et EA SPORTS FC™ Mobile. Les joueurs pourront mener leur nation à la gloire européenne alors que les meilleurs joueurs du Jeu Universel s’affronteront pour devenir Champions d’Europe.



​​

​« Nous sommes ravis de présenter pour la première fois l’UEFA EURO 2024 dans les expériences EA SPORTS FC, un tournoi qui suscite un tel engouement, une compétition exceptionnelle et des moments inoubliables chaque année », a déclaré Nick Wlodyka, SVP et Group GM, EA SPORTS FC. « Avec cette mise à jour dans le jeu, les fans peuvent entrer dans l’histoire aux côtés de certains des meilleurs joueurs d’Europe, en vivant tous les rebondissements et les émotions de cette compétition emblématique à travers les 24 fédérations et une variété de kits authentiques, de stades plus vrais que nature, des modes de jeu et bien d’autres choses encore. »

​​

​EA SPORTS FC™ 24 invite les joueurs sur le terrain en Allemagne avec une expérience immersive de l’UEFA EURO 2024™ retranscrivant fidèlement les détails du tournoi, des mises à jour des kits des équipes nationales aux stades plus vrais que nature, en passant par les visages des stars mis à jour pour faire apparaître les visages des meilleurs joueurs européens sur la scène internationale. ​ ​

​​

​« Nous sommes ravis d’annoncer la présence de l’UEFA EURO 2024 dans EA SPORTS FC et de le voir en action dans le cadre de la prochaine phase finale de l’eEURO », a déclaré Guy-Laurent Epstein, directeur du marketing de l’UEFA. « La portée mondiale d’EA SPORTS FC permettra à des millions de fans de se connecter et de vivre le tournoi comme jamais auparavant et de mener virtuellement leur nation préférée, de la phase de groupe jusqu’aux matchs à élimination directe. »

​​

​Les joueurs pourront mener leur pays, jouer en tant que star de l’équipe nationale de leur choix ou en tant que joueur personnalisé. Le tournoi offre aux joueurs une variété de modes pour se frayer un chemin vers la gloire : en mode tournoi solo, en coup d’envoi, ou en face à face contre des amis en ligne. ​

Dans le mode Lead Your Nation, les fans pourront se placer au cœur de l’UEFA EURO 2024™ en menant leur nation à la victoire, en prenant le tournoi d’assaut dans la peau d’un véritable footballeur ou avec un joueur personnalisé. Au fil des étapes, les fans pourront choisir de parcourir le tournoi en tant que joueur, tout en profitant de la possibilité de réaliser des exercices d’entraînement pour gagner des PlayStyles, améliorant ainsi leur jeu sur le chemin du trophée. ​

Les joueurs pourront également découvrir l’UEFA EURO 2024™ dans un mode Tournoi solo qui leur permettra d’écrire (ou de réécrire) l’avenir de leur nation. En choisissant entre l’un des 24 pays qualifiés, ou une autre nation européenne, les fans pourront se frayer un chemin jusqu’aux matchs à élimination directe. ​

En mode Coup d’envoi, les fans pourront se défier les uns contre les autres ou jouer contre l’IA du CPU dans une expérience de tournoi authentique, en choisissant un match de la phase de groupe ou en tour à élimination directe, y compris les rencontres mises à jour du « Match du jour » qui reflètent les matchs réels du tournoi.

Il sera également possible de s’affronter entre amis et de vivre l’effervescence du tournoi de l’UEFA EURO 2024™ grâce à des rencontres dans le mode “Amicaux en ligne”. ​