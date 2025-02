En prévision de la Journée Pokémon de cette année, qui aura lieu le 27 février 2025, The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui diverses initiatives pensées spécialement pour les fans qui donneront aux Dresseurs et Dresseuses du monde entier de nouvelles manières de célébrer la marque Pokémon. La Journée Pokémon est une journée annuelle qui célèbre la sortie des premiers jeux vidéo Pokémon, Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Verte au Japon. Depuis, Pokémon est devenu l’une des marques de divertissement les plus populaires et les plus influentes au monde, portée par une communauté passionnée.

Pour célébrer la Journée Pokémon, The Pokémon Company invite les Dresseurs et Dresseuses du monde entier à regarder une vidéo de présentation Pokémon Presents, afin de découvrir des mises à jour et des annonces passionnantes concernant la marque. La vidéo de présentation sera diffusée à 14h GMT le 27 février 2025, sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon et sur Twitch.

En dehors de Pokémon Presents, les Dresseurs et Dresseuses pourront célébrer leur marque favorite avec une variété d’offres liées à la Journée Pokémon tout au long du mois de février 2025, y compris des expériences et des produits mettant en vedette le Pokémon préféré des fans, Évoli, et ses Évolutions, des évènements locaux Play! Pokémon qui permettent à la communauté de se rassembler, et bien plus encore. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent se joindre aux échanges en ligne avec #JourneePokemon et se tenir au courant des dernières actualités sur les réseaux sociaux officiels de Pokémon.

Activités et expériences pensées spécialement pour les fans

Célébrations de la Journée Pokémon dans les Ligues Pokémon

Lors de la Journée Pokémon, les Ligues Pokémon participantes organiseront des évènements non compétitifs Play ! Pokémon, offrant aux fans de tous âges et de tous niveaux la possibilité de jouer au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), aux jeux vidéo Pokémon (VG) et à Pokémon GO avec d’autres membres de leur communauté ​locale. Ces évènements permettront également aux néophytes de découvrir le jeu.

Les personnes qui participent auront la possibilité de recevoir une carte promo pour la célébration de la Journée Pokémon 2025 dans les Ligues mettant en vedette Nymphali (dans la limite des stocks disponibles). Des decks de démonstration mettant en vedette Pikachu-ex et Dracaufeu-ex, divers accessoires du JCC Pokémon, et des cartes promo ​présentant les illustrations ayant remporté le Concours d’Illustration du JCC Pokémon 2024 seront également distribués.

Les cartes promo du Concours d’Illustration du JCC Pokémon 2024 seront également disponibles en tant que cadeau contre achat chez les détaillants participants à partir du 21 février 2025, jusqu’à épuisement des stocks. Les fans peuvent se renseigner auprès des détaillants participants pour connaître les détails de l’offre.

Contenu animé Pokémon

Les fans souhaitant regarder les dessins animés Pokémon dans le cadre des festivités de la Journée Pokémon peuvent rattraper leur retard et regarder les derniers épisodes de Pokémon, les horizons – saison 2 : À la recherche de Laqua sur M6+. Pour les fans qui n’ont pas encore regardé la saison 1 de La série : Pokémon, les horizons, la saison complète sera disponible sur Netflix lors de la Journée Pokémon.

Par ailleurs, les épisodes actuels de la série animée en stop-motion La réceptionniste Pokémon, appréciée dans le monde entier, seront disponibles sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon pour une durée limitée, du 21 février 2025 au 9 mars 2025. Avec d’autres épisodes en cours de production en collaboration avec Netflix et dwarf studios, La réceptionniste Pokémon suit l’histoire de Haru, la réceptionniste de l’Hôtel Pokémon, du Psykokwak avec lequel elle travaille, et des nombreux Pokémon, et Dresseurs et Dresseuses qu’elle côtoie au quotidien.