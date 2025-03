Deux jeux supplémentaires viennent d’apparaître sur Nintendo Switch Online avec Mario’s Picross et Donkey Kong qui rejoignent le service. Ces titres représentent la Game Boy, ayant été lancés respectivement en 1995 et 1994. Notez qu’il n’est pas nécessaire de faire partie de l’Expansion Pack de Nintendo Switch Online pour jouer à ces jeux.

Mario’s Picross

Utilisez la logique pour révéler d’étranges images cachées ! Aidez Mario à percer le mystère de Picross. Les secrets se trouvent dans les codes numériques en haut et sur le côté gauche de chaque fenêtre. Déchiffrez ces nombres et découvrez une image cachée dans chaque casse-tête époustouflant. Il faudra de l’esprit vif et un rythme effréné pour résoudre les indices avant que le temps ne s’écoule. Enlevez stratégiquement des cases et révélez l’image cachée en un temps record. Mais faites attention – chaque erreur vous coûtera de précieuses minutes ! Il y a plus de 250 casse-têtes époustouflants à résoudre, avec différents niveaux de difficulté pour offrir une action de puzzle renversante aux joueurs de tous niveaux.

Donkey Kong

Utilisez la logique pour révéler d’étranges images cachées ! Aidez Mario à percer le mystère de Picross. Les secrets se trouvent dans les codes numériques en haut et sur le côté gauche de chaque fenêtre. Déchiffrez ces nombres et découvrez une image cachée dans chaque casse-tête époustouflant. Il faudra de l’esprit vif et un rythme effréné pour résoudre les indices avant que le temps ne s’écoule. Enlevez stratégiquement des cases et révélez l’image cachée en un temps record. Mais faites attention—chaque erreur vous coûtera de précieuses minutes ! Il y a plus de 250 casse-têtes époustouflants à résoudre, avec différents niveaux de difficulté pour offrir une action de puzzle renversante aux joueurs de tous niveaux.