Après son lancement initial l’été dernier, Tiebreak+ débarque désormais sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible à partir du 15 mai 2025. Tiebreak+ est le jeu officiel d’ATP et de WTA Tennis, intégrant divers athlètes professionnels. La sélection de joueurs comprend notamment Novak Djokovic, Iga Swiatek, Roger Federer, Maria Sharapova, Rafael Nadal et Naomi Osaka.

Aperçu détaillé

Tiebreak+ est la simulation de tennis la plus réaliste jamais conçue, mettant en avant l’essence du jeu sur le court et le défi de gérer une carrière sur une saison complète de 90 tournois officiels, affrontant plus de 120 professionnels sous licence officielle. Chaque joueur professionnel, qu’il s’agisse des hommes (de Novak Djokovic à Nick Kyrgios) ou des femmes (d’Iga Swiatek à Caroline Wozniacki), a été minutieusement étudié afin de reproduire leurs techniques et stratégies signatures, plongeant ainsi les joueurs au cœur même du style de jeu ATP et WTA.

Affrontez, en incarnant ou en combattant aux côtés de stars immortelles telles que Novak Djokovic, Iga Swiatek, Roger Federer, Maria Sharapova, Rafael Nadal ou Naomi Osaka, pour ne citer qu’une poignée parmi les plus de 120 champions de circuit. Chacun de ces joueurs légendaires attaque et défend avec un style unique. Imaginez participer à un tournoi du circuit féminin aux côtés d’Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Maria Sakkari, Caroline Garcia, Qinwen Zheng, Mirra Andreeva et Katie Boulter, ou affronter sur le circuit masculin des titans tels que Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton, Taylor Fritz ou Andy Murray.

L’équipe de développement de Tiebreak+ a repoussé les limites en matière d’animations de joueurs. Ils ont parcouru le monde pour capturer les mouvements signature authentiques des athlètes, offrant ainsi une expérience réaliste et immersive. Relevez le retour de service impénétrable de Djokovic, sautez pour contrer le puissant coup droit lifté de Nadal, et prenez garde à la découpe du revers de Federer. Apprenez les gestes emblématiques de chaque star et trouvez le moyen de les surpasser.

Tiebreak+ intègre des données réelles dans chacun de ses joueurs professionnels pilotés par l’IA, reflétant leurs véritables schémas tactiques sur chaque surface de jeu. Savoir comment battre Nadal sur terre battue ne garantit pas la victoire sur gazon, court dur ou synthétique. Une saison est longue, et la victoire exige patience et stratégie : faites jouer vos adversaires selon vos forces tout en exploitant leurs faiblesses, en vous adaptant à chaque surface unique.

Une révolution dans la simulation de tennis

La puissance de la raquette entre vos mains, ressentez chaque coup, vivez chaque frappe et relevez le défi. Des milliers de joueurs ont fourni leurs retours durant une période d’accès anticipé prolongée, permettant aux développeurs d’ajuster et de peaufiner des dizaines de paramètres de haut niveau afin d’offrir une expérience de jeu réaliste d’une authenticité sans précédent. Conçu par des professionnels du jeu et perfectionné par des fans passionnés, Tiebreak+ représente une véritable révolution dans la simulation de tennis.

Il n’existe aucun défi comparable aux circuits officiels ATP et WTA pour tester vos capacités, et Tiebreak+ vous permet de suivre un calendrier authentique sur plusieurs années. Inscrivez-vous pour participer aux tournois Masters 1000 et WTA 1000, planifiez soigneusement votre calendrier de tournois ATP/WTA 500 et 250 pour améliorer vos compétences et augmenter votre classement. En effet, vous devrez figurer parmi les 8 premiers pour vous qualifier pour l’ATP Final ou la WTA Final, véritables joyaux de la saison.

Gravissez les échelons du classement mondial ATP et WTA en remportant saison après saison des victoires en tant que compétiteur de classe mondiale. Incarnez un joueur officiel ou créez le vôtre, entraînez-vous, élaborez des stratégies et remportez vos matchs les uns après les autres en tirant des leçons de vos défaites et en vous appuyant sur vos succès. Saisissez chaque opportunité pour bâtir votre réputation, éblouir lors des conférences de presse, développer des rivalités acharnées et laissez vos fans savourer chaque moment.

Un univers compétitif et communautaire

Organisez vos propres compétitions multijoueurs en ligne et montrez ce dont vous êtes capable. Quoi de mieux qu’un tournoi organisé par vous et d’autres joueurs pour prouver la supériorité de vos tactiques et l’étendue de votre endurance ? Votre communauté pourra jouer selon ses propres règles sur sa propre scène.

Tiebreak+ propose en exclusivité le « Novak Djokovic Slam Challenge », un hommage au leader incontesté du classement ATP. Revivez les moments forts de la carrière légendaire de Djokovic, sélectionnés par lui-même, et recevez ses conseils pour non seulement recréer ces instants mémorables, mais aussi dépasser ses plus grandes prouesses et triomphes.

Le jeu intègre également un système de Contenu Généré par les Utilisateurs extrêmement riche et étendu, permettant de concevoir vos propres designs de courts, stades et joueurs. Partagez votre créativité, téléchargez des milliers de créations inédites et intégrez une communauté partageant votre passion pour le tennis.