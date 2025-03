Aujourd’hui, nous célébrons l’anniversaire de la Nintendo DS, l’une des consoles les plus marquantes de l’histoire du jeu vidéo. Lancée initialement le 21 novembre 2004 aux États-Unis, puis en décembre au Japon et en mars 2005 en Europe, la DS a révolutionné le marché des consoles portables grâce à ses deux écrans, son écran tactile et une bibliothèque de jeux mythique.

Avec plus de 154 millions d’unités vendues, la Nintendo DS reste l’une des consoles les plus populaires de tous les temps, dépassée seulement par la PlayStation 2. Retour sur l’histoire d’une machine qui a changé le jeu vidéo à jamais.

Une innovation audacieuse et un pari risqué

Lorsque Nintendo a dévoilé la DS, beaucoup ont été surpris par son design inhabituel : deux écrans superposés, un stylet pour interagir avec l’écran tactile et même un microphone intégré. Une prise de risque énorme à une époque où la Game Boy dominait encore largement le marché des consoles portables.

Satoru Iwata, alors président de Nintendo, déclarait que la DS était un pari sur l’avenir, cherchant à offrir une nouvelle façon de jouer plutôt que de simplement proposer une console plus puissante. Malgré le scepticisme initial, le concept a rapidement conquis les joueurs grâce à des jeux innovants comme WarioWare: Touched!, Nintendogs et Brain Training, qui montraient les possibilités du tactile et du micro.

L’un des éléments qui ont marqué la Nintendo DS tout au long de sa vie, c’est la diversité de ses modèles. Nintendo a su affiner et améliorer sa console portable au fil des ans, proposant plusieurs versions avec des designs et des fonctionnalités différentes. Voici un récapitulatif des modèles qui ont marqué l’histoire de la DS.

Nintendo DS (2004) – Le modèle original

C’est la première version de la console, lancée en 2004. Avec son design gris argenté, ses deux écrans, dont un tactile, et son stylet, elle introduisait un nouveau gameplay qui allait révolutionner le marché.

Caractéristiques :

✅ Deux écrans (dont un tactile)

✅ Rétrocompatibilité avec les jeux Game Boy Advance

✅ Wi-Fi intégré pour le jeu en ligne

✅ Microphone intégré pour des fonctionnalités vocales

✅ Ports pour cartouches DS et GBA

Ce modèle était un peu volumineux et son design un peu brut, mais il a posé les bases du succès futur de la gamme.

Nintendo DS Lite (2006) – Plus petite, plus légère, plus élégante

Deux ans après la sortie du modèle original, Nintendo lance la DS Lite, une version plus fine, plus légère et plus élégante. Ce modèle a contribué à populariser massivement la console, attirant un public encore plus large grâce à son design amélioré et son écran plus lumineux.

Caractéristiques :

✅ Plus fine et plus légère (218 g contre 275 g pour la DS originale)

✅ Écrans plus lumineux avec plusieurs niveaux de réglage

✅ Meilleure autonomie de la batterie

✅ Ports pour cartouches DS et GBA toujours présents

La DS Lite a été un immense succès, séduisant des millions de joueurs et devenant l’un des modèles les plus vendus.

Nintendo DSi (2008) – Une console plus connectée

En 2008, Nintendo introduit la DSi, une refonte majeure qui ajoutait plusieurs nouvelles fonctionnalités, tout en supprimant le port GBA.

Caractéristiques :

✅ Deux caméras (une extérieure et une intérieure)

✅ Mémoire interne et boutique en ligne (DSiWare)

✅ Lecteur de carte SD

✅ Écrans légèrement plus grands (3,25 pouces contre 3 pouces sur la DS Lite)

✅ Amélioration du son et du micro

❌ Disparition du port GBA, ce qui a déçu certains fans

La DSi était plus orientée vers le numérique, avec la possibilité de télécharger des jeux et des applications via le DSiWare. Malgré l’absence de rétrocompatibilité GBA, ce modèle a été apprécié pour ses nouvelles fonctionnalités.

Nintendo DSi XL (2009) – Le confort avant tout

Un an après la DSi, Nintendo lance une version XL, répondant à une demande de plus grands écrans pour un confort de jeu accru.

Caractéristiques :

✅ Écrans géants de 4,2 pouces (contre 3,25 pouces sur la DSi)

✅ Meilleure autonomie de la batterie

✅ Stylet plus grand et ergonomique

✅ Toujours compatible avec la boutique DSiWare

La DSi XL était idéale pour les joueurs cherchant un meilleur confort visuel, notamment pour les jeux de réflexion comme Brain Training ou Professeur Layton.

Un catalogue de jeux légendaire

Si l’innovation matérielle a attiré l’attention, ce sont surtout les jeux cultes qui ont fait le succès de la DS. Parmi les titres incontournables, on retrouve :

Pokémon Diamant et Perle / Noir et Blanc – De nouveaux épisodes qui ont marqué une génération de dresseurs.

– De nouveaux épisodes qui ont marqué une génération de dresseurs. Mario Kart DS – Un épisode qui a popularisé le jeu en ligne sur console portable.

– Un épisode qui a popularisé le jeu en ligne sur console portable. New Super Mario Bros. – Le retour en force de Mario en 2D, qui a conquis des millions de joueurs.

– Le retour en force de Mario en 2D, qui a conquis des millions de joueurs. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass et Spirit Tracks – Deux aventures uniques exploitant pleinement l’écran tactile.

– Deux aventures uniques exploitant pleinement l’écran tactile. Animal Crossing: Wild World – Une simulation de vie qui a captivé des millions de joueurs.

– Une simulation de vie qui a captivé des millions de joueurs. Programme d’Entraînement Cérébral du Dr Kawashima: Quel âge a votre cerveau ? – Un jeu révolutionnaire qui a attiré un public totalement nouveau vers les jeux vidéo.

– Un jeu révolutionnaire qui a attiré un public totalement nouveau vers les jeux vidéo. Professor Layton – Un savant mélange d’énigmes et de narration qui a connu un succès phénoménal.

La DS a su séduire tous types de joueurs, des fans de jeux d’aventure aux amateurs de jeux de réflexion, en passant par un public plus casual grâce à des expériences accessibles et innovantes.

Un héritage encore bien présent

Après la DS, Nintendo a poursuivi sur cette lancée avec la Nintendo 3DS, qui a repris l’idée du double écran en y ajoutant la 3D stéréoscopique. Mais l’impact de la DS ne s’arrête pas là : bon nombre de ses innovations, comme l’écran tactile, ont influencé les consoles modernes, notamment la Nintendo Switch et les smartphones qui dominent aujourd’hui le marché du jeu portable.

Même aujourd’hui, la DS reste une console chérie par les collectionneurs et les fans de rétro-gaming. Son catalogue de jeux, son design unique et ses fonctionnalités avant-gardistes en font une console intemporelle qui continue d’inspirer les générations futures.

Joyeux anniversaire, Nintendo DS !

Que vous soyez nostalgique de vos premières parties de Mario Kart DS en ligne, des heures passées à résoudre des énigmes avec Professeur Layton, ou de vos journées à vous occuper de votre chiot virtuel dans Nintendogs, la Nintendo DS a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du jeu vidéo.

Et vous, quel est votre plus beau souvenir sur Nintendo DS ?