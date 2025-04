Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur (Professor Layton and the New World of Steam) a déjà été annoncé pour la Nintendo Switch.

Grâce au Switch 2 Direct, nous savons désormais qu’il sera également disponible sur la Switch 2. Les deux versions devraient arriver dans le courant de l’année 2025.

Ce jeu dépeint le monde un an après les événements de Professeur Layton et le Destin perdu. L’histoire se déroule à Steam Bison, en Amérique. Là-bas, la puissance des machines à vapeur très avancées a inauguré un nouveau monde, surpassant largement le développement technologique de Londres. Suite à un mystérieux incident à Steam Bison, une nouvelle aventure commence pour le professeur Layton et Luke.