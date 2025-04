Lors de la présentation officielle de la Nintendo Switch 2 ce 2 avril 2025, un accessoire a rapidement attiré l’attention : une caméra USB-C, utilisable pour la nouvelle fonction GameChat. Si Nintendo propose une version sobre, noire et montée sur un pied pour 59,99 €, Hori frappe fort avec une alternative bien plus fun… et moins chère.

Une caméra Plante Piranha pour 39,99 €

Hori, partenaire de longue date de Nintendo, propose une version de la caméra en forme de Plante Piranha, l’un des ennemis les plus emblématiques de l’univers Mario. Vendue à 39,99 € (20 € de moins que l’officielle), cette caméra est déjà en précommande sur Cdiscount et Fnac, avec une livraison prévue pour le jour de la sortie de la console : le 5 juin 2025.

Les atouts de la caméra Plante Piranha

Connexion directe USB-C sur le dock ou la console

Design original : une Plante Piranha dans son pot

Fonction obturateur : fermez la bouche de la plante pour couper la caméra

Tige flexible détachable pour une utilisation nomade ou posée

Compatible GameChat et certains jeux comme Super Mario Party Jamboree

Support intégré pour la poser facilement à côté de votre télé

Avec la fonction GameChat de la Switch 2, cette caméra permet de discuter en ligne, de capturer ses réactions pendant une partie, et même d’afficher son visage à côté de son avatar dans certains jeux multijoueurs. Imaginez votre tête en gros plan quand vous lancez une carapace bleue dans Mario Kart World Tour… ambiance garantie ! L’idée d’un cache physique est aussi bien pensée : plutôt qu’un simple volet, ici on referme la bouche de la plante pour masquer la lentille. Pratique, et surtout bien plus amusant.