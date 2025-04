Avec l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2, les détails techniques se précisent peu à peu. Parmi les nouveautés de la console hybride figure une seconde prise USB-C située sur la partie supérieure du tablet, en plus de celle située en bas comme sur la Switch d’origine. Une addition qui a rapidement fait naître de nombreuses spéculations chez les fans… notamment sur une possible fonctionnalité de second écran ou de double sortie vidéo. Mais Nintendo vient de couper court à ces espoirs.

Pas de signal vidéo via la prise USB-C supérieure

Lors d’un événement presse fermé, les journalistes ont pu poser diverses questions techniques aux développeurs de la Switch 2. À cette occasion, Kouichi Kawamoto, producteur chez Nintendo, a répondu de manière très claire :

« La sortie vidéo de la Switch 2 est limitée à la prise USB-C inférieure. La prise USB-C située sur le dessus de la console ne prend pas en charge la sortie vidéo. »

En d’autres termes, seule la prise USB-C du bas — celle qui s’insère dans le dock — permet de transmettre un signal vidéo vers un téléviseur ou un moniteur externe. La seconde prise, bien que fonctionnelle, ne peut pas être utilisée à cet effet.

Alors, à quoi servira cette seconde prise USB-C ?

Selon les déclarations de Nintendo, cette prise a été ajoutée pour plus de flexibilité dans l’usage portable. Elle pourrait servir notamment à recharger la console même lorsqu’elle est utilisée en mode semi-portable ou sur une table, sans dépendre de la prise inférieure. Elle pourrait aussi être utilisée pour brancher certains accessoires spécifiques, comme une caméra externe, évoquée dans des documents officiels, ou d’autres périphériques encore à annoncer.

Kawamoto précise également que les accessoires tiers comme les écrans portables compatibles USB-C ne sont pas officiellement pris en charge, ce qui limite fortement les possibilités de contournement.

Des accessoires à venir ?

Même si la prise ne permet pas de sortie vidéo, son existence pourrait offrir une nouvelle porte d’entrée pour des accessoires innovants, qu’ils soient signés Nintendo ou conçus par des constructeurs tiers. Un réseau local filaire, un lecteur de cartes, voire des capteurs spécifiques pour certains jeux pourraient en profiter. Mais pour l’instant, rien n’a été officiellement annoncé.