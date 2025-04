Alors que la Nintendo Switch 2 se profile comme une nouvelle étape majeure dans l’histoire de la firme de Kyoto, Nintendo a levé le voile sur l’un de ses titres les plus particuliers : Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Ce logiciel, conçu pour guider les nouveaux utilisateurs dans la découverte de la console, a été officiellement annoncé au prix de 9,99€.

Plutôt que de proposer ce contenu en tant que jeu inclus avec la console, Nintendo a choisi d’en faire un produit à part entière, vraisemblablement uniquement disponible via l’eShop. À travers une série de mini-jeux, de démonstrations interactives et de modules explicatifs, le programme se veut à la fois ludique et pédagogique.

Un outil de découverte pensé pour les curieux

Interrogé par IGN, Bill Trinen, vice-président de la stratégie produit et de l’expérience utilisateur chez Nintendo of America, a précisé la philosophie derrière ce titre :

« C’est un produit intéressant. Il y a beaucoup de contenu, et les gens vont pouvoir en voir plus lors des segments Nintendo Treehouse Live. C’est un logiciel assez riche, plein de détails soignés. »

Loin d’être une simple introduction rapide à l’interface et aux fonctions de la Switch 2, Welcome Tour s’adresse à celles et ceux qui souhaitent comprendre en profondeur le fonctionnement du système. Trinen insiste sur le soin apporté par les équipes de développement et explique que le prix a été fixé en conséquence :

« Pour les passionnés de technologie ou les personnes curieuses des caractéristiques techniques du système, ce sera un excellent outil. […] 9,99 $, ce n’est pas un prix exorbitant. Cela semble justifié compte tenu du contenu proposé. »

Un choix qui interroge

Cette décision de ne pas inclure Welcome Tour directement avec la Switch 2 en tant que titre pack-in soulève des interrogations. Historiquement, Nintendo a parfois intégré des titres de démonstration ou d’introduction avec ses consoles (comme Wii Sports). Ici, la volonté semble plutôt de positionner Welcome Tour comme un produit autonome à valeur ajoutée, destiné à un public spécifique.

À défaut d’être gratuit, Nintendo Switch 2 Welcome Tour promet une expérience complète pour découvrir toutes les subtilités de la machine. Un investissement modeste pour les curieux, les technophiles ou les nouveaux venus dans l’univers Nintendo.

