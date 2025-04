Devolver Digital et DeadToast Entertainment ont annoncé la date de sortie de Shotgun Cop Man sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en téléchargement via le Nintendo eShop à partir du 1er mai 2025 au prix de 9,99€.

Shotgun Cop Man est le nouveau projet du studio à l’origine de My Friend Pedro. Le jeu a été présenté pour la première fois en février 2025 et revient désormais avec un nouveau trailer et une date de lancement précise.

Ce jeu de plateforme à haute précision plonge le joueur dans un univers infernal où chaque tir permet non seulement d’attaquer mais aussi de se déplacer. Le gameplay repose sur une mécanique de propulsion à l’arme à feu : les tirs servent à franchir des obstacles, escalader des parois, éviter des pièges et progresser à travers des niveaux remplis de dangers.

La campagne solo comporte plus de 150 niveaux ainsi que des combats de boss. Les joueurs peuvent aussi relever divers défis additionnels comme des épreuves sans subir de dégâts, des speedruns ou des objectifs d’élimination totale des ennemis. En plus de la campagne principale, Shotgun Cop Man propose des niveaux créés par la communauté.

Le jeu inclut un éditeur de niveaux intégré permettant aux utilisateurs de créer, partager et tester des parcours personnalisés. Une intégration avec Steam Workshop est prévue pour la version PC, mais l’éditeur sera également disponible sur consoles avec des fonctionnalités adaptées.

Shotgun Cop Man sera lancé sur Nintendo Switch le 1er mai 2025. Aucune information n’a été partagée à ce jour concernant une sortie physique.