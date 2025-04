EA Originals et Hazelight annoncent que Split Fiction , leur jeu de coopération à succès sera disponible en précommande sur Nintendo Switch 2 à partir du jeudi 24 avril au prix de 49,99 €. Le titre mêlant les univers de science-fiction et de fantasy dans une aventure bourrée d’action sera disponible dès le lancement de la nouvelle console de Nintendo, le 5 juin 2025.

Cette version du jeu mettra à profit deux caractéristiques exclusives à la Nintendo Switch 2, GameShare et GameChat, afin d’offrir aux fans de coopération l’expérience de jeu ultime ​ :

GameShare permettra aux joueur·se·s de jouer ensemble via une connexion sans fil en local en disposant d’un seul exemplaire du jeu. De plus, les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront également partager leur exemplaire de Split Fiction avec les utilisateurs de la Nintendo Switch originale, ce qui leur permettra de jouer ensemble via une simple connexion sans fil en local.

GameChat permettra aux joueur·se·s de discuter en direct à l'aide du microphone intégré à la console, mais aussi de partager des vidéos avec leurs ami·e·s via les caméras USB compatibles. L'image de la caméra apparaîtra via l'indicateur de joueur au sein de l'interface du jeu.

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le blog d’EA ainsi que l’interview dans laquelle Nintendo convie Josef Fares (fondateur d’Hazelight Studios) et Oskar Wolontis (directeur des opérations d’Hazelight Studios) à échanger à propos du portage de Split Fiction sur la Nintendo Switch 2.

Split Fiction est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam, l’Epic Games Store et EA app) au prix de 49,99 €. Les joueur·se·s peuvent également inviter un·e ami·e à jouer avec eux gratuitement sur n’importe quelle plateforme en crossplay grâce au Pass Ami.