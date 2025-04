Electronic Arts a confirmé que Split Fiction, le dernier jeu coopératif de Hazelight Studios, sera lancé sur Nintendo Switch 2 au prix de 49,99€, soit le même tarif que sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Cette décision intervient dans un contexte où la tarification des jeux sur Switch 2, notamment des titres comme Mario Kart World vendus à 80€, a suscité de vives critiques de la part du public. EA se démarque ainsi en évitant la « taxe Switch 2 » que certains éditeurs semblent appliquer.

Split Fiction sera disponible le 5 juin 2025, en même temps que le lancement de la Nintendo Switch 2. Les précommandes débuteront le 24 avril. Le titre, exclusivement jouable en coopération, met les joueurs dans la peau de deux écrivains, Mio Hudson et Zoe Foster, piégés dans un monde hybride mélangeant science-fiction et fantasy, inspiré de leurs propres œuvres. Leur objectif est d’échapper à une simulation conçue pour s’approprier leur imagination.

Conçu sur le même modèle que It Takes Two, jeu précédent de Hazelight primé en 2021, Split Fiction propose une aventure centrée sur la collaboration, mêlant résolutions d’énigmes, séquences d’action et interactions narratives. Le jeu a déjà été salué par la critique depuis sa sortie initiale en mars 2025, obtenant un score de 90 sur 100, ce qui en fait l’un des titres les mieux notés de l’année aux côtés de Blue Prince.

La version Switch 2 du jeu intègre plusieurs fonctionnalités spécifiques à la console, dont le GameShare (jeu partagé avec un seul exemplaire du titre), le GameChat (communication vocale intégrée) et la compatibilité Cross Play entre Switch 2 et les autres plateformes, y compris la première Nintendo Switch. Les joueurs pourront ainsi inviter un ami à jouer gratuitement via un Friend’s Pass, permettant une expérience multijoueur immédiate sans achat supplémentaire.

Développé par Hazelight Studios, Split Fiction est également en cours d’adaptation au cinéma. Le projet a été confié à la société Story Kitchen, déjà impliquée dans plusieurs adaptations de jeux vidéo. Ce n’est pas la première fois que les productions du studio suscitent l’intérêt d’Hollywood, It Takes Two étant actuellement en développement pour une série télévisée et un long-métrage sous la houlette de dj2 Entertainment Studios.

En résumé, Split Fiction arrivera sur Nintendo Switch 2 dès le jour du lancement de la console, sans hausse de prix par rapport aux autres versions. Il proposera une expérience coopérative intégrale, avec des fonctionnalités techniques étendues, un modèle économique avantageux et une accessibilité élargie grâce au Cross Play et au Friend’s Pass.