Avec deux jours de retard ! Je me présente à nouveau, Fire_Akuma fondateur et webmaster de Nintendo-Town.fr depuis 23 ans désormais.

Pour la petite histoire, notre site a été créé au lendemain de la sortie du Nintendo GameCube, à la suite d’un reportage sur Game One qui donnait les meilleurs sites du net à propos de la nouvelle console de Nintendo. Après avoir visité les sites cités dans le reportage, j’ai été très vite déçu. Peu d’informations, surtout aucune nouvelle fraîche. J’ai donc monté mon propre site, avec les moyens du bord pour un jeune adolescent. C’est avec fierté que tous les jours, j’allume mon ordinateur et que je vois mon projet toujours en vie. Je ne remercierai jamais assez la belle équipe rédactionnelle qui s’est montée petit à petit, et surtout vous, public lecteur, de plus en plus nombreux sur nos pages. Depuis, notre équipe a évolué et est devenue une association loi 1901.

23 ans, c’est une belle fierté, et un pied-de-nez aux nombreux détracteurs, tout au long de la vie du site (et même de plus en plus nombreux aujourd’hui). Nombreux sont ceux qui ont dénigré le projet, qui l’ont annoncé mort, ou qui le déconsidèrent. On fête 23 ans avec une équipe bénévole de plus de 60 personnes aujourd’hui, preuve que le projet est toujours en forme, plein de vie et parti pour durée encore ! On a été présent pour la GameCube, la Wii, la Nintendo DS, la Nintendo 3DS, la longue agonie de la Wii U et depuis la Nintendo Switch et sa petite sœur qui occupe votre attention et nos prochaines journées: la Switch 2.

Pas de grosses annonces, ou d’évènements cette année. Les soucis de santé de certains membres et le planning pas pratique de la Switch 2 nous bloque pas mal. Mais on va essayer de vous faire gagner des jeux sur le stream et les autres réseaux sociaux jusqu’à la fin du mois.

On prépare donc la suite, avec une nouvelle console qui arrivera le 5 juin, dans pas trop longtemps, et surtout avec le planning de sortie toujours aussi chargé, le plaisir de jeu. Encore une fois, je veux remercier tous les bénévoles, passés et présents, tout ceux qui ont donné du temps pour ajouter une pierre à l’édifice. Nos amis, les autres sites qui nous ont aidé, les PR qui sont super, et surtout vous, encore une fois, vous lecteurs, qui chaque jour font vivre ce site bénévole.

Profitez des lots qu’on va vous fait gagner les prochaines jours sur le Stream, et à très vite, demain, la semaine prochaine, et plus si affinité.

Bonne anniversaire à NT, bon anniversaire à l’équipe !

1000 merci à tous,