Nintendo supprime la mention inquiétante d’absence de sauvegarde Cloud sur certaines fiches Switch 2

La semaine dernière, plusieurs fiches produit dédiées aux jeux « Nintendo Switch 2 Edition » affichaient un message plutôt alarmant : certains titres ne supporteraient pas la fonctionnalité de sauvegarde dans le Cloud incluse dans l’abonnement Nintendo Switch Online. Quelques jours plus tard, ce libellé a totalement disparu, et il a même été remplacé par des explications plus claires sur les transferts de données de sauvegarde entre Switch 1 et Switch 2.

Un message inquiétant repéré… puis effacé

Sur les pages officielles de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition et de Donkey Kong Bananza, on pouvait lire jusqu’à récemment :

« Veuillez noter : ce logiciel ne prend pas en charge la fonction de sauvegarde dans le Cloud (Save Data Cloud backup) de l’abonnement payant Nintendo Switch Online. »

Ce même avertissement était signalé, selon certains témoignages, sur les fiches de Breath of the Wild – Switch 2 Edition et Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV. Concrètement, il suggérait que les nouvelles déclinaisons Switch 2 de ces titres ne seraient pas éligibles aux sauvegardes automatiques dans le Cloud — une restriction incompréhensible pour des jeux auparavant compatibles.

Mais, coup de théâtre, ces mentions ont été supprimées du site européen et nord-américain de Nintendo. La section concernée est désormais vide sur la page de Donkey Kong Bananza, tandis que celle de Tears of the Kingdom a été étoffée d’un nouvel encart précisant :

« Les données de sauvegarde créées dans le second emplacement de sauvegarde de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition ne peuvent pas être transférées vers la version standard sur Nintendo Switch. »

Autrement dit, vous pourrez bien rapatrier votre partie de Switch 1 vers le jeu Switch 2, mais il ne sera pas possible d’effectuer le chemin inverse — du moins pour ce deuxième emplacement de save.

Le message identique a depuis été ajouté sur la fiche de Breath of the Wild – Switch 2 Edition, laissant penser que Nintendo adoptera la même gestion des sauvegardes pour ses gros titres « 2 Edition ».