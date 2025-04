Avec l’introduction des Game-Key Cards sur Nintendo Switch 2, de nombreux joueurs espéraient voir disparaître les “code-in-box”, ces éditions physiques vendues en magasin qui ne contiennent en réalité qu’un code de téléchargement, sans aucune cartouche. Ce format, assez courant sur Switch 1, est souvent critiqué pour sa nature trompeuse : vous achetez une boîte, mais rien de physique ne vous permet d’installer ou de transmettre le jeu sans accès à Internet ou sans compte lié.

Malheureusement, cette pratique semble persister sur Switch 2. Le premier jeu à ressurgir dans ce format n’est autre que Split Fiction, un titre dont la jaquette a récemment été repérée en ligne avec un avertissement en français indiquant qu’il s’agit d’un téléchargement complet, sans cartouche.

Game-Key Card ≠ Code-in-box

La distinction est importante : les Game-Key Cards, bien qu’elles nécessitent aussi un téléchargement, incluent une vraie cartouche physique. Celle-ci agit comme une clé d’activation et doit être insérée pour lancer le jeu. L’avantage ? Vous pouvez toujours prêter, revendre ou collectionner la cartouche. À défaut d’être une version 100 % physique, c’est un compromis acceptable pour certains joueurs. À l’inverse, un code-in-box n’a aucune utilité physique une fois le code utilisé. Impossible de le transmettre ou d’en faire usage sur un autre compte. Pour beaucoup, cela revient à vendre une boîte vide, un format vu comme inutile ou même trompeur dans l’univers du jeu vidéo.

Split Fiction : un retour en arrière ?

La jaquette de Split Fiction révélée par les revendeurs montre clairement, en français, la mention d’un “téléchargement complet du jeu”, sans aucune référence à une Game-Key Card ou à une cartouche. Cela signifie que l’édition vendue en boîte ne contient qu’un code imprimé, comme à l’époque de la Switch 1. Pour un jeu commercialisé au lancement d’une nouvelle console, cela soulève des interrogations. Nintendo avait pourtant semblé tourner le dos à cette approche. L’introduction des Game-Key Cards pouvait laisser croire à une volonté de standardiser un format plus “physique”, même pour les jeux qui nécessitent un téléchargement. La présence de Split Fiction dans ce format dès le départ remet en question cette direction.

Une pratique appelée à durer ?

Si Split Fiction ouvre la voie à d’autres jeux distribués en code-in-box sur Switch 2, cela pourrait relancer un débat que beaucoup espéraient clos. Les joueurs attachés au format physique risquent d’être de plus en plus vigilants face à des éditions qui, malgré une boîte en rayon, ne garantissent plus une expérience “hors ligne” ou pérenne.

Il reste à voir si cette version de Split Fiction est propre à certaines régions ou s’il s’agit d’une tendance plus large. Dans tous les cas, les consommateurs devront désormais scruter attentivement les mentions sur les jaquettes pour éviter les mauvaises surprises.