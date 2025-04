Youpiii, encore un ! Labourer, planter, arroser, récolter et toujours recommencer (sur l’air de Maldon de Zouk Machine, vous l’avez ?) ! Quelles sont les nouvelles propositions de ce titre-ci face à l’opulence actuelle des jeux de simulation de vie agricole ? Wind Story parvient-il seulement à respecter les bases d’un jeu de ferme correct ? Pas sûr…

Développé et édité par BluSped Studio,Wind Story est une aberration sur Nintendo Switch et mériterait bien plus qu’une simple mise à jour pour corriger tous les torts qui l’assaillent de part en part. Si d’aventure vous prenez le risque de vous y hasarder malgré tout, préparez pas à mordre votre manette d’agacement…

Ma belle campagne saccagée

Tout commence par la personnalisation de son « petit » personnage. Petit, c’est peu dire (surtout en portable). Il va d’ores et déjà falloir plisser du sourcil pour parvenir à apercevoir convenablement les détails de votre héros. Les différentes personnalisations sont assez nombreuses et permettent de concevoir malgré tout le fermier ou la fermière de votre choix.

L’introduction, et de fait la mise en place de l’histoire, est très fugace. A tel point que nous n’avons guère eu le temps de lire les quelques lignes de textes. Une vague évocation d’incendie duquel une certaine Rita a survécu. What ?

Nous arrivons dans le village de Fengling (il est question du ranch Windbell sur la fiche du jeu), et un certain Endler nous tient la causette quelques instants. Il nous propose de choisir entre trois outils : un « clemen », « un non » ou encore un « beth ». Chacun de ces objets mystérieux dispose de caractéristiques propres, toutes aussi nébuleuses que l’outil lui-même. Bref, nous ne comprenons rien et choisissons au hasard.

Le démarrage est très lourd et désagréable, avec une mise en avant des touches du jeu assez brutale à l’écran. Les premiers déplacements arrivent, avec l’impression nauséeuse que le décor tout entier se déplace autour de nous. L’environnement scintille et malgré une vague impression champêtre, les arbres n’attendent que vos coups de hache pour disparaître.

Les outils classiques sont déjà dans votre inventaire et se sélectionnent grâce aux boutons ZR et ZL via un menu horizontal visible en bas de l’écran. Les ennuis se poursuivent avec des traductions farfelues et un menu qui s’ouvre systématiquement alors que nous sélectionnons « hoe » (la houe dans un français traditionnel). Ce menu est assez atypique puisque l’ensemble des objets (supposés) du titre sont déjà visibles. L’appropriation de ces derniers les met simplement en avant par un jeu de couleurs plus prononcé. L’ensemble est rangé selon son type (graines, bâtiments, animaux de compagnie – dont le texte est coupé, mais bon… – production, etc).

Deux jauges bordent notre écran. Il semblerait qu’il s’agisse d’une barre d’énergie ainsi qu’une de vie. Ces jauges ne nous ont guère intéressé plus que cela puisqu’elles sont restées statiques.

Sans trop comprendre ce qu’il convient de faire, nous décidons de cultiver quelques plantes : les herbes de sonnette. Pourquoi pas ? Le protocole est identique à ce qu’il est possible de trouver dans ce type de jeu. Nous choisissons « hoe » et commençons à semer. Outch, tout cela est fort hasardeux, avec une sélection peu précise des zones. La bouilloire, pardon, l’arrosoir (et pourtant, c’est bel et bien avec une bouilloire que vous allez arroser les plantations… elles apprécieront ce petit coup de chaud, à n’en point douter !) permet d’humidifier la terre. A notre passage sur la culture, le temps jusqu’à la récolte est affiché : ça, c’est plutôt un bon point, même si la mise en avant des décimales n’est pas franchement appropriée, mais face à toutes les inepties du jeu, ce n’est pas grand chose !

À la poursuite des bugs

Nous continuons notre labeur (et c’est peu dire) avec un petit rafraîchissement de notre terrain. La coupe des arbres s’effectue sous la houppe de notre hache tranchante jusqu’à l’obtention de notre « réclamation » de bois (si si). Notre stupéfaction se poursuit alors que nous atteignons les limites de la carte, qui semble délimitée par un champ de force invisible. Impossible d’aller plus loin et puis c’est tout ! Tel un animal acculé dans une arène, nous rebroussons chemin et tentons de découvrir les autres « joyeusetés » qui se cachent derrière Wind Story, entrecoupées par quelques nuits de sommeil dans notre petite bicoque.

Quelques bâtisses sont disponibles. Le fleuriste propose son lot de fleurs mais attention, « J’aime la sensation de fraîcheur fade ». Pardon ? Nous poursuivons, passant par-dessus les puits et les rondins de bois qui s’apparentent à de simples stickers sans délimitation puisque nous passons au travers. Nous faisons halte à proximité d’une jeune femme et lui proposons de nous suivre comme le suggère le menu. Désormais accompagné, nous découvrons un semblant de mine. L’objectif de la zone est clairement la récolte de minerais. Nous nous y attelons aussitôt sauf que, problème (encore…) : le même bouton est utilisé pour dialoguer avec notre compagnon de voyage (ou bien avec un PNJ qui passe) et pour faire usage de la pioche… Nous devons donc user de patience et de persévérance pour extraire le minerai, avant de décider de renvoyer la jeune femme, agacé de ne pas parvenir correctement à effectuer notre récolte.

Nos premières plantations sont enfin prêtes ! Mais comment faire pour les récolter ? Nous martelons la manette, utilisant tous les boutons un à un. Rien n’y fait. La récolte est impossible. Nous arrosons par hasard une plantation et essayons à nouveau de l’extraire du sol. Ah tiens, cette fois-ci, ça fonctionne ! Il faut donc nécessairement arroser avant de récolter ?! Voilà qui est trop pour nous, nous rendons les armes face à ce jeu qui n’a de joli que son titre !

Est-il utile de préciser encore et encore les bugs, qui en deviennent risibles ? Les pommiers, avec une croissance des fruits particulièrement rapide, mais qui ressemblent lourdement à des sapins, tandis que nous récoltons des « réclamations Apple » ! Est-il nécessaire de mentionner les événements du menu incomplets « Vous devez utiliser », que devons-nous utiliser ? Ah, il est aussi question de la touche centrale de la souris… sur Switch ! Oh, à moins que ce titre ne soit très en avance et se destine à un portage sur Nintendo Switch 2 ? Allez, stop…

Wind Story est disponible sur l’eShop de la Nintendo Swich au prix de 15 euros environ. Quelle aberration !

Le saviez-vous ?

Les exploitations agricoles sont très nombreuses sur notre territoire : 389 000 en France métropolitaine !