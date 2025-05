Si vous avez déjà tenté d’utiliser des écouteurs Bluetooth comme les AirPods sur votre Nintendo Switch actuelle, vous savez à quel point l’expérience peut être frustrante : latence notable, qualité audio fluctuante, et déconnexions fréquentes. Mais avec la Nintendo Switch 2 qui s’annonce, tout cela semble enfin prêt à changer. D’après les documents déposés auprès de la FCC, la nouvelle console de Nintendo devrait prendre en charge le Bluetooth 5.2, une avancée majeure par rapport au Bluetooth 4.1 utilisé par la Switch originale.

Concrètement, cela signifie que les utilisateurs qui aiment jouer en mode portable avec des écouteurs sans fil devraient bénéficier d’une connexion beaucoup plus stable, d’une qualité sonore améliorée, et d’une latence réduite. Cela est particulièrement vrai pour ceux équipés de casques ou écouteurs compatibles avec les normes les plus récentes, notamment le Bluetooth Low Energy Audio (LE Audio) introduit avec la version 5.2. Ce standard permet non seulement une consommation énergétique plus faible, mais aussi une meilleure efficacité dans le traitement des données audio grâce au nouveau codec LC3, bien plus performant que l’ancien SBC.

L’un des problèmes majeurs sur la Switch actuelle réside dans l’encombrement du signal Bluetooth lorsque plusieurs périphériques sont connectés simultanément (manettes, écouteurs, etc.). Le Bluetooth 4.1 atteint rapidement ses limites en bande passante, ce qui cause les coupures ou retards audio que beaucoup de joueurs ont pu observer. Avec la Switch 2, cette contrainte devrait largement être atténuée, grâce à l’augmentation de la taille des paquets, une meilleure portée, et une plus grande capacité de traitement simultané.

Cette évolution a aussi le mérite d’être sans surcoût pour Nintendo : à l’inverse de technologies propriétaires comme l’aptX de Qualcomm, LE Audio ne nécessite aucun droit de licence, ce qui correspond parfaitement à la stratégie technologique pragmatique de Nintendo. La firme japonaise a d’ailleurs adopté la même logique en intégrant la prise en charge du codec vidéo libre AV1.

Cela dit, tout ne dépend pas uniquement de la console. Pour tirer pleinement parti de ces améliorations, il faudra aussi disposer d’un casque ou d’écouteurs compatibles avec le Bluetooth 5.2 et LE Audio. Les modèles plus anciens, limités au Bluetooth 4.2 ou 5.0, ne profiteront pas pleinement des bénéfices de cette mise à niveau.

Quoi qu’il en soit, cette amélioration du Bluetooth sur Switch 2 constitue un vrai pas en avant pour tous ceux qui privilégient le jeu en mode nomade avec une immersion sonore de qualité. Entre les performances graphiques revues à la hausse et ce bond en avant côté audio, la Nintendo Switch 2 s’annonce comme une machine bien plus complète et moderne que sa grande sœur.