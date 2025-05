Alors que la sortie de Sonic Racing: CrossWorlds se profile à l’horizon, SEGA prépare le terrain en dévoilant une nouvelle vidéo intitulée « The History of Sonic Racing », en collaboration avec le vidéaste Sam’s Procrastination Station. Cette rétrospective dynamique revient sur plus de deux décennies de vitesse supersonique, de dérapages serrés et de loopings en tous genres.

De Sonic Drift sur Game Gear aux flamboyants Sonic & SEGA All-Stars Racing et Team Sonic Racing, la mascotte de SEGA n’a jamais hésité à s’installer derrière un volant… ou à foncer à pieds nus à travers des circuits déjantés. La vidéo rend hommage à cette évolution en mêlant anecdotes, gameplay rétro, et clins d’œil aux fans de longue date.

Mais c’est bien la fin de la vidéo qui captive le plus l’attention : plusieurs extraits inédits de Sonic Racing: CrossWorlds y sont glissés, révélant des circuits légendaires revisités, dont :

Windmill Isle et Cool Edge (Sonic Unleashed)

et (Sonic Unleashed) Starlight Carnival (Sonic Colours)

(Sonic Colours) White Cave (Sonic Riders) – avec le retour remarqué des Extreme Gears

Sonic Racing: CrossWorlds – une nouvelle ère de la course

Prévu pour sortir prochainement, Sonic Racing: CrossWorlds ambitionne de devenir le plus ambitieux jeu de course Sonic à ce jour. En plus de rassembler le plus large casting de personnages jouables jamais vu dans un Sonic racing, le jeu introduit plusieurs nouveautés majeures :

Des circuits multi-terrains (terre, mer, air), fidèles à l’esprit Transformed

Le tout nouveau système de Travel Rings , des portails dynamiques qui transportent les joueurs dans différentes dimensions au beau milieu de la course

Une personnalisation poussée des véhicules, permettant de modifier les pièces, les capacités et les pouvoirs pour créer un bolide adapté à chaque style de jeu

Le résultat ? Un mélange explosif entre nostalgie et innovation qui promet de captiver les fans de Sonic, de SEGA, et de jeux de course en général.

Avec cette campagne marketing savamment orchestrée, SEGA parvient non seulement à attiser la curiosité des fans, mais aussi à rappeler que l’univers de Sonic s’est toujours bien prêté aux sensations fortes du jeu de course. L’ajout des Travel Rings, en particulier, pourrait bien révolutionner la formule en apportant un élément de surprise et de stratégie en pleine course.