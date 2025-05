Alors que la Nintendo Switch 2 approche à grands pas, Nintendo vient de confirmer officiellement sur son site qu’une sélection de jeux first-party Switch bénéficiera de mises à jour gratuites pour améliorer leur performance sur la nouvelle machine. Ces titres, bien qu’originellement conçus pour la Switch actuelle, tireront avantage des capacités accrues de la Switch 2, sans pour autant faire l’objet de versions remasterisées ou « Switch 2 Edition ».

Selon la déclaration officielle de Nintendo :

« Des mises à jour gratuites visant à améliorer la jouabilité sur la console Nintendo Switch 2 seront disponibles pour certains jeux Nintendo Switch. En connectant votre Nintendo Switch 2 à Internet, vous pourrez télécharger des mises à jour gratuites qui pourraient améliorer les performances ou ajouter des fonctionnalités, comme GameShare, pour certains jeux. Le contenu de ces mises à jour variera selon les jeux. »

12 jeux Nintendo déjà confirmés

Voici la liste actuelle des titres concernés par ces améliorations gratuites :

ARMS

Captain Toad: Treasure Tracker

Super Mario Odyssey

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Pokémon Écarlate et Violet

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

New Super Mario Bros. U Deluxe

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Game Builder Garage

Ces jeux devraient bénéficier de résolutions supérieures, de framerates plus stables, voire de temps de chargement réduits grâce au nouveau hardware, bien que Nintendo n’ait pas encore précisé en détail les optimisations spécifiques.

Nintendo précise également que d’autres titres recevront des améliorations payantes, comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ces mises à jour pourraient inclure non seulement des améliorations techniques (résolution, fluidité), mais aussi de nouvelles fonctionnalités, voire du contenu additionnel.