Après une attente particulièrement longue ponctuée de plusieurs retards, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time semble enfin prêt à débarquer sur nos consoles. Prévu à l’origine pour 2023, le jeu a été repoussé à plusieurs reprises, mais sa nouvelle date de sortie fixée au 22 mai 2025 paraît cette fois définitive. Pour fêter cela, LEVEL-5 a dévoilé deux nouvelles vidéos : une séquence de gameplay consacrée à la classe « Hunter », et un clip musical intitulé « Of Helms and White Flowers ».

Dans cet opus entièrement inédit de la série Fantasy Life, les joueurs pourront une fois de plus basculer librement entre 14 rôles différents, appelés Vies, à tout moment de leur aventure. L’action se déroule sur une nouvelle île mystérieuse, que l’on pourra explorer à la fois dans le présent et dans le passé, afin de découvrir ses secrets enfouis. Il sera aussi possible de bâtir sa propre ville, avec une personnalisation poussée et une évolution visible au fil du temps.

Les fans de la série seront ravis de retrouver certains personnages emblématiques des précédents volets, et les nouveautés de gameplay promettent d’enrichir cette formule déjà bien rodée. En plus de la classe « Hunter », deux autres métiers — Paladin et Forgeron (Blacksmith) — ont récemment été mis en avant à travers des vidéos musicales dédiées, surnommées Life Songs.

Autre bonne nouvelle : le multijoueur en ligne sera de la partie, permettant à jusqu’à quatre joueurs de vivre cette aventure ensemble.

Développé par le LEVEL-5 Osaka Office, Fantasy Life i sortira simultanément sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et PC via Steam, avec une prise en charge de plusieurs langues : anglais, japonais, coréen, chinois traditionnel et simplifié, français, italien, allemand et espagnol.