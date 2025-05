Le 6 mai 2025 – Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé qu’une nouvelle extension en deux parties du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Écarlate et Violet – Foudre Noire et Écarlate et Violet – Flamme Blanche, serait disponible dès le 18 juillet 2025 dans les magasins participants.

Les joueurs et joueuses pourront découvrir les cartes à collectionner mettant à l’honneur les 156 Pokémon découverts dans la région d’Unys et répartis entre Écarlate et Violet – Foudre Noire et Écarlate et Violet – Flamme Blanche. De plus, chaque Pokémon d’Unys apparaîtra en tant que carte au style « illustration rare » ou « illustration spéciale rare » dans des produits associés d’Écarlate et Violet – Foudre Noire ou d’Écarlate et Violet – Flamme Blanche.

Écarlate et Violet – Foudre Noire présentera le Pokémon légendaire Zekrom, tandis qu’Écarlate et Violet – Flamme Blanche mettra en vedette le Pokémon légendaire Reshiram. Chaque partie de cette extension contiendra trois sets parallèles brillants différents, dont deux qui présenteront un symbol arc-en-ciel de Poké Ball ou de Master Ball qui scintillera sur la carte. Les joueurs et les joueuses pourront également découvrir de nouvelles cartes à collectionner avec des caractéristiques vues pour la dernière fois dans la série Noir & Blanc, y compris des cartes ornées d’un motif brillant rappelant le passé et des cartes Énergie de base présentant le design d’origine de la série Noir & Blanc.

Les cartes remarquables d’Écarlate et Violet – Foudre Noire et d’Écarlate et Violet – Flamme Blanche comprennent des variantes des produits suivants :

6 Pokémon-ex ;

8 Pokémon et cartes Supporter « ultra rare » ;

1 carte « illustration rare » ou « illustration spéciale rare » pour chaque Pokémon d’Unys ;

1 carte Supporter « illustration spéciale rare ».

De plus, Écarlate et Violet – Foudre Noire et Écarlate et Violet – Flamme Blanche introduiront les élégantes cartes « Noir Blanc rare » présentant les illustrations des cartes selon un design monochrome noir ou blanc.

Les cartes d’Écarlate et Violet – Foudre Noire et d’Écarlate et Violet – Flamme Blanche seront disponibles dans les produits suivants :